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日本熊害再起！隨著天氣漸漸暖和，許多熊隻結束冬眠甦醒後展開覓食，闖入人類環境的案例再度增加。日本岩手縣八幡平市山區，今（7）日上午8時15分左右發現一名60多歲女性的遺體，全身有疑似遭野獸抓傷的痕跡，警方懷疑她可能遭熊攻擊。綜合日媒報導，岩手縣八幡平市一名60多歲女性6日早上外出採山菜，之後便失去音訊，家屬報案後警消人員展開搜尋行動，並在7日早上於山區中發現遺體。目前還需後續確認遺體是否為該位失蹤女子，但警方目前相信應就是失蹤女子無誤。警方表示，遺體上有留下疑似遭到野獸攻擊的痕跡，初步研判認為可能是遇到熊襲，不過詳細死因還要進一步調查釐清。福島縣上月底也曾發生民眾入山採山菜時遭遇熊襲，日本山區近期目擊熊出沒頻率急劇增加，岩手大學山內貴義副教授表示，過去通常是與母熊失散的幼熊，誤闖人類環境覓食遭到目擊，但是今年許多目擊案例是成熊，顯示熟悉人類環境的熊群正在增加，熊群可能認為人類不會對牠們做什麼，而更敢於進入人類活動區域尋找食物，民眾入山時需格外注意自身安全。