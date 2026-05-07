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▲王識賢當天戴著口罩、帽子，只有眼睛露在外面。（圖／王識賢Threads@shih_shien0211）

男星王識賢4日受邀擔任澎湖花火節開幕式表演嘉賓，隔日才從當地飯店退房離開；王識賢說自己當時全身包緊緊搭電梯，被一名看起來年約5歲的小妹妹緊盯，還以為被當成壞人，結果小妹妹下秒卻突然開口大喊：「我知道你！」當場認出王識賢身分，讓王識賢超訝異。他事後將這起趣事PO上網，吸引2.6萬網友按讚，大家看了也紛紛笑說一定是王識賢氣場太強了。王識賢昨（6）日在Threads發文，分享結束花火節演出後發生的趣事，「澎湖花火節的隔天，搭電梯準備退房，某個樓層走進來一位媽媽跟她的女兒，小妹妹看起來大約4、5歲還是5、6歲，從進電梯後就一直盯著我看」。正當王識賢不知所措時，小妹妹突然指著他喊：「我知道你！」王識賢這才知道，原來小妹妹是認出他的真實身分了。王識賢笑說對小妹妹說：「妳好厲害，我包成這樣，妳還認得出我」。他也分享自己當天的穿搭照，只見王識賢身穿黑衣、黑褲，戴著黑色帽子、口罩，只有一雙眼睛露在外面，想不到這樣也能被小粉絲認出。王識賢的這篇貼文曝光後，也吸引2.6萬人按讚，更有許多粉絲開玩笑留言：「我站在五尺開外就感覺到識賢哥英氣逼人了」、「叔，有沒有可能她認出的是氣場」、「妹妹火眼金睛 ，眼睛才用5年還很新鮮，外加內建帥哥雷達」、「仁哥（指王識賢），你化成灰我都認得出來」、「賢哥自帶光芒，就算整個包起來都認得出來」。58歲的王識賢近年在黑道電影《角頭》飾演黑幫大哥「仁哥」，讓他再度爆紅，不少年輕族群的影迷都愛上他，現在就連5歲小妹妹也能認出王識賢，可見王識賢的粉絲年齡層已經下修，成為「老少咸宜」的實力派偶像。