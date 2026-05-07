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台北股市今（7）日再度走強，開盤上漲121.11點、來到41259.96點，盤中站上42000點，最高來到42156.06點，再創新高點，終場上漲794.93點或1.93%，收在41933.78點，再創收盤新高，成交量為1.19兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.6點、來到410.89點，盤中最高來到417.86點，終場上漲6.12點或1.49%，收在416.41點，再創收盤新高，成交量為3525.66億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、華邦電、聯電、力積電、友達；個股成交量排行榜前五名為：台積電、南亞科、旺宏、華邦電、台達電。權值股多數走高，權王台積電跳空上漲85元、來到2335元新天價，隨後最高衝至2345元，終場上漲60元或2.67%，收在2310元，貢獻大盤指數就有477點；台達電開盤上漲65元、來到2275元，盤中最高來到2370元，終場上漲70元或3.17%，收在2280元，貢獻大盤指數就有57點。此外，前幾日漲勢兇猛的聯發科今日起進入5分鐘分盤處置，創下台股處置以來最大市值個股，今日以平盤價3430元開出後走低，不過有低階買盤挹注，終場下跌10元或0.29%，收在3420元。今日半導體族群漲勢強勁，頎邦、創意、欣銓、茂矽、光罩、世界先進、瑞耘攻上漲停板，金麗科、力旺上漲逾6%，聯電、世芯-KY上漲逾5%。第三代半導體依舊是資金寵兒，環球晶、合晶、世界先進攻上漲停板，中美晶上漲逾4%，精材、嘉晶上漲逾3%。矽光子概念股也同步走高，蔚華科、聯鈞、台燿攻上漲停板，聯電上漲逾5%，矽格上漲逾4%，日月光投控、惠特上漲逾3%。此外，被動元件族群也有資金搶進，光頡、華容、鈺鎧、金山電、日電貿、天二科技、國巨*、信昌電、禾伸堂、勤凱、富致、三集瑞-KY、鈞寶攻上漲停板，華新科、立隆電上漲逾8%，立敦上漲逾7%。記憶體族群多數走高，力積電攻上漲停價63.9元，華邦電上漲逾5%，南亞科上漲逾1%，旺宏則是逆勢下跌4%。