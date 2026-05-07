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適逢總統直選30週年，總統府今（7）日宣布，自5月9日起推出系列特展、民主歷史補課等活動，邀請國人一起回望1996年台灣第一次總統直選的歷史時刻。對此，總統府秘書長潘孟安表示，總統直選有三項意義，包含彰顯主權在民、人民有依據選擇合法政權，也是大家遵守的民主遊戲規則、台灣在亞洲成為民主的新燈塔。總統府上午10時30分舉行「總統直選30週年」系列活動公布記者會，宣布自5月9日起推出系列特展、民主歷史補課、音樂會、郵政周邊及市集活動，包含潘孟安、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、副秘書長何志偉、鄭俊昇、文總秘書長李厚慶、中華郵政副主委康嘉芳、民主運動影像紀錄者邱萬興等人出席。潘孟安表示，總統直選1996年到現在，剛好滿30年，很多年輕人可能忘了這些歷史，以為民主投票是與生俱來的，但不知道這個過程經歷幾十載。他說，民主轉型過程，從威權統治，到戒嚴、解嚴之間，經過非常多的民主運動，很多人在街頭拋頭顱灑熱血，很多人爭取言論自由、組黨自由，才開始有一系列的民主活動。潘孟安提到，從過去的總統間接選舉，一直到1996年完成歷史性的第一次總統直選，讓台灣真正成為民主國家，這也證明，由民選的總統所代表的政府正當性、合法性、以及民主性。潘孟安說明，總統直選有三項意義，第一，是台灣在彰顯主權在民的最佳印證，也凸顯人民才是國家的主人，可以有權決定每一位國家未來的領導人；第二，確立台灣在重要民主里程碑新的開始，也是開啟這30年來的總統直選，不管是哪一個政黨，經過人民選擇所選出來的合法政權，才是人民所依據的，也是大家共同遵守的民主遊戲規則。潘孟安續指，在投票過程這30年來，足以讓台灣邁入民主國家、全世界的見證，讓台灣這經過一系列的民選投票之後，真正讓台灣在亞洲成為民主的新燈塔，也在民主的啟示過程，讓台灣人民展現主權在民的最佳印證。總統府表示，今年適逢總統直選30週年，系列活動以「Democratic Taiwan’s First Vote」為主視覺，象徵人民以選票打開台灣民主新頁。首波活動為「系列特展」，將於總統府1樓展區推出，5月9日大開放日率先開展系列一「1996.03.23：時代的分水嶺」，帶領民眾回到第一次總統直選的關鍵現場；6月6日大開放日則接續推出系列二，讓民主記憶從歷史事件延伸到社會生活。為讓更多民眾以輕鬆方式認識台灣民主歷程，總統府也規劃「民主歷史補課系列」。5月9日上午邀請民主運動影像紀錄者邱萬興，以「總統民主直選三十年的歷史記憶」為題進行專題講座；下午則放映電影《超級大國民》，並安排映後座談。此外，總統府將於5月23日晚間在屏東縣立體育館舉辦「民主台灣 南風暖歌」總統府音樂會，透過音樂與地方連結，唱出台灣民主的溫度。5月9日大開放日當天，現場也將有限量紀念版乖乖、音樂表演、民主明信片、個人化郵票製作等彩蛋活動；5月20日起，中華郵政也將全國發行紀念郵票套組，包含首日封、護票卡及小全張。