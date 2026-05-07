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荷蘭籍國際郵輪「洪迪亞斯號」發生漢他病毒人傳人事件，甚至有3人死亡，目前郵輪旅客已經下船各自返國，其中更有報導提到包含台灣旅客。適逢國內近期鼠患議題熱議，疾管署嚴陣以待，雖然國內風險低，仍首次針對漢他病毒成立專案小組，署長羅一鈞也表示，有台灣人返國可能是誤傳。世界衛生組織（WHO）4日發布疾病爆發通報，「洪迪亞斯號」（MV Hondius）在航行南大西洋期間發生漢他病毒「安地斯型」（Andes virus）群聚事件。截至5月5日，WHO共掌握8例郵輪相關病例，其中3例死亡；8例中有3例經實驗室確認為漢他病毒感染，且其中2例病毒基因定序證實為安地斯病毒，其餘定序仍在進行中。世衛組織研判本次群聚最可能情境為，一名旅客在阿根廷或南美洲南錐體地區旅遊，期間經環境暴露感染漢他病毒，並在潛伏期內登船，隨後透過與其長時間密切接觸，造成另2名確診及至少1名疑似病例的人際間傳播。綜合目前流行病學與實驗室資訊，研判本事件在郵輪的整體風險為中度、全球為低度。疾管署鑑於疫情侷限於單一國際郵輪及少數下船後輸出個案，且國內尚無安地斯病毒的動物宿主「長尾稻鼠」存在，評估對我國直接輸入風險有限，國內風險為低，目前尚無提升旅遊疫情警示必要性，惟疾管署為持續密切監測本事件，已組成專案小組，並依世衛及國際建議調整防治措施，也是首次因應漢他病毒成立專案小組。「洪迪亞斯號」在2026年4月1日自阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）啟航，航程橫越南大西洋，停靠地點包括南極洲本土、南喬治亞島（South Georgia）、夜鶯島（Nightingale Island）、特里斯坦達庫尼亞群島（Tristan da Cunha）、聖赫勒拿島（St. Helena）與阿森松島（Ascension Island）等生態多樣性高的偏遠地區。船上共147人，包括86名乘客及61名船員，來自23個國家，自5月4日起停泊於維德角（Cabo Verde）外海錨地。另追蹤發現聖赫勒拿島曾有26名乘客下船，其中13名列為高風險接觸者，其中1人自聖赫勒拿島搭乘商業航班返國；5月5日瑞士通報1名 PCR 確認安地斯病毒陽性之郵輪旅客，目前在瑞士隔離治療中。羅一鈞表示，針對外電報導引述郵輪乘客爆料「有台灣人已返回台灣」一事，綜合多方管道資訊和郵輪公司公布的乘客國籍清單，初步評估是誤傳的可能性較高，但仍已於今早透過國際衛生條例聯繫窗口向世衛求證，尚待世衛回應，也同步透過管道向郵輪公司查證中。疾管署發言人曾淑慧指出，我國老鼠形式都是溝鼠、家鼠等，並沒有長尾稻鼠；而國內漢他病毒症候群一直都是散發個案。我國歷年本土及境外移入漢他病毒病例型別皆為嚴重度較低、死亡率較低的「漢城病毒」；而過去境外移入的個案僅兩例，分別是2007年1例自中國移入、2019年1例自印尼移入，從未有南美洲境外移入。