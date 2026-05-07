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荷蘭籍郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，已有3人死亡，世界衛生組織（WHO）證實屬於可人傳人的「安地斯病毒株」（Andes virus，ANDV）。前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧分析，該病毒株致死率高達3成，通常不易大量傳播，不會是下一個新冠病毒，。「宏迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，WHO表示，已有8例相關個案，3人確診漢他病毒、5例疑似感染。已有3名患者死亡。WHO也證實，郵輪上檢測倒的病毒株屬於「安地斯病毒」（Andes virus，ANDV），是唯一可知能人傳人的病毒株。前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，鑽石公主號給的教訓，就是不應該在船上隔離，因為船上很明顯不是一個適合隔離的環境。盡早撤離至陸地隔離，而非讓郵輪成為一座海上培養皿。應該分批將旅客移往陸地上的防疫旅館或集中檢疫所。即使陸地空間不足，也應優先將高風險族群（年長者、有基礎疾病者）移出。船上約150名旅客，和當年鑽石公主號的3700人相比差很多，應該比較好處理。但林氏璧也指出，理論上讓乘客下船後，要再隔離超過漢他病毒的潛伏期，不過「漢他病毒肺症候群」的潛伏期未有確切定論，一般認為約為2週，可從數天至8週之間，「要這些已經滯留幾天的各國旅客再隔離這麼久，不知道是否會遇到困難」。對於「人傳人」病毒株引發憂慮，一般的漢他病毒不會人傳人的，通常是人類接觸到受感染的老鼠等囓齒動物的尿液、糞便或唾液而感染。而主要流行於智利和阿根廷的「安地斯病毒」，是目前已知唯一、能有限度人傳人的漢他病毒株，通常是在密切而且較長期接觸之下。林氏璧表示，依他個人判斷，漢他病毒安地斯株不會是下一個新冠病毒。該病毒株的人傳人能力應該還有限，又需要特殊的動物宿主， 而一旦發病死亡率可能有三成這麼高， 致死率超高的病毒通常不容易大量傳播，因為宿主都死亡了就沒辦法到處傳播，看伊波拉病毒就是這樣。林氏璧也引述WHO、台灣疾管署的官方說明，世界衛生組織強調，雖然本次郵輪群聚感染具備警示意義，但目前全球整體風險仍評估為低等級，呼籲各國維持監測並避免過度恐慌。疾管署長羅一鈞表示，安地斯病毒僅在南美洲流行，是因為此病毒的動物宿主「長尾稻鼠」僅分布於南美洲南緯30度到51度。台灣歷年來無論本土或境外移入的漢他病毒病例，都是嚴重度較低、死亡率較低的「首爾病毒」，從未驗出過安地斯病毒。亞洲不是「長尾稻鼠」的分布地區，因此國內不用擔憂安地斯病毒會從本地老鼠傳人，整體評估國內受安地斯病毒影響風險低。