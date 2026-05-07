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▲《洶湧海豚》繁中版2024年6月13日由大宇資訊代理上市，營運兩年即宣佈關服。（圖／《洶湧海豚》官網）

バレット開發、日本 HONEY∞PARADE GAMES 營運，台灣大宇資訊代理的手機遊戲《洶湧海豚》，在歷經近2年的台港澳營運後，昨（6）日宣布將在6月17日停止營運，5月13日停止遊戲客戶端儲值相關服務。《洶湧海豚》結合「水上競速」與「美少女養成」元素的作品，玩家化身教練，帶領少女隊伍駕駛水上機具展開對戰，遊戲主打高速水上戰鬥與角色互動，不。鮮明角色設計搭配夏日海洋風格，讓作品公開初期迅速累積大量人氣。《洶湧海豚》繁中版2024年6月13日由大宇資訊代理上市，2026年5月6日發布聲明公告，「感謝您長期以來對《洶湧海豚》的支持與陪伴。自遊戲上線以來，這趟與海豚們並肩作戰的旅程，即將迎來終點。經過審慎評估與多方考量後，《洶湧海豚》將於2026年6月17日正式結束營運」。大宇資訊說明，《洶湧海豚》預計在5月13日停止遊戲客戶端儲值相關服務、禮包販售，雙平台商店下架，同步開放退費申請；6月12日中午停止退費申請，開始審查退費資格；6月17日中午12時，正式關閉伺服器結束營運，玩家無法登入遊戲，並陸續辦理退費服務。