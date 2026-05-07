2026 年 5 月報稅季正式報到，想在合法範圍內從國稅局手中拿回萬元紅包嗎？答案就在勞動部與蘇家宏律師的共同認證中：上班族最強節稅神招正是「勞退自提 6%」！ 這項看似平常的退休規劃，在稅務級距的威力下，最高能讓雙薪家庭一年狂省下超過 3 萬元的稅金。除了這項「最強神招」，律師也同步揭曉小資存股族與換屋族必學的另外兩項節稅利器，讓你在 4 萬點台股高檔震盪之際，守住每一分血汗錢。
🟡 神招一：律師認最強！「勞退自提 6%」讓你報稅級距直接降
勞動部日前發布新聞稿提醒，勞工自願提繳退休金（自提 6%），不僅是為老後存錢，這筆金額更是不計入年度薪資所得。
🟡 神招二：存股族必學！「8.5% 抵減稅額」讓領股息變退稅
當大家都在擔心二代健保補充費時，蘇律師提醒，只要看懂明細，小資族領股利反而能讓政府倒貼。
對於房屋相關稅務，2026 年有許多減輕負擔的法規紅利：
蘇律師特別提醒，有些行為絕不能碰，小心觸犯刑法：
蘇律師在影片最後強調，聰明報稅是利用「時間」與「法律」。與其絞盡腦汁鑽漏洞，不如現在就聯絡公司會計「自提 6%」，並在報稅季精算「8.5% 抵減公式」。只要用對神招，2026 報稅季你也能成為狂省數萬元的理財贏家！
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勞動部日前發布新聞稿提醒，勞工自願提繳退休金（自提 6%），不僅是為老後存錢，這筆金額更是不計入年度薪資所得。
- 狂省 3 萬元案例： 根據勞動部試算，若是一對月薪分別為 15 萬與 12 萬的雙薪夫妻，兩人皆選擇自提 6%，全年可自提約 19.5 萬元。透過這筆金額扣除，夫妻合併申報可狂省 32,046 元。
- 小資也很有感： 月薪 8 萬的林小姐，自提 6% 後報稅級距甚至能從 12% 降到 5%，現省近 6 千元。
- 法律強制保障： 蘇律師補充，這招「完全合法」，勞動部更在今年（115年）三月修法規定，雇主不得拒絕勞工自提，否則勞工可直接向勞保局申報。
當大家都在擔心二代健保補充費時，蘇律師提醒，只要看懂明細，小資族領股利反而能讓政府倒貼。
- 退稅紅包： 國內股利（54C）享有 8.5% 的可抵減稅額。對級距 5% 的小資族來說，中間 3.5% 的稅率差就是領回來的現金。
- 賺價差更省： 若所得級距極高，蘇律師建議在除權息前賣掉轉賺價差。由於現行法規「證交所得免稅」，這也是大老闆們常用的合法策略。
對於房屋相關稅務，2026 年有許多減輕負擔的法規紅利：
- 租金大紅包： 房客每年房租扣除額已大幅提高至 18 萬。房東若拒絕房客報稅，蘇律師直言這屬於違法行為，房客有權爭取。
- 重購退稅： 換屋族一定要申請「重購退稅」，這對於在高房價時代想減輕負擔的人來說至關重要。
蘇律師特別提醒，有些行為絕不能碰，小心觸犯刑法：
- 借名申報： 借用同學或人頭開勞報單分散所得，這涉及偽造文書與逃稅。
- ATM 藏錢： 長輩畢業（過世）前趕快領光現金，國稅局有兩年追溯期，查到資金異常流動照樣追稅。
- AB 約： 為了少繳稅把房價報低，這不僅是逃稅，更是嚴重的刑事責任。
蘇律師在影片最後強調，聰明報稅是利用「時間」與「法律」。與其絞盡腦汁鑽漏洞，不如現在就聯絡公司會計「自提 6%」，並在報稅季精算「8.5% 抵減公式」。只要用對神招，2026 報稅季你也能成為狂省數萬元的理財贏家！