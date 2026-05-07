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交通部今（7）日於行政院會報告「台61線及台62線快速公路改善新建及延伸規劃進度」。交通部表示，台61線快速公路已成為國內南北向三大高快速路廊之一，比肩於國道1號及國道3號，加上台61線貫穿西部濱海，串連航空、港口重要設施，成為台灣西部地區要道。交通部公路局長林福山補充，預計花費1200億元、2044完工。交通部說明，台61線快速公路（西濱快速公路）於1991開始建設，建設初期部分路段地方民眾擔憂高架道影響居住及通行而反對，然而快速公路帶來地方經濟發展，公路局陸續推動新建及平面路口高架改善。交通部表示，目前僅新竹鳳鼻至香山段為唯一斷鏈路段，現由公路局辦理綜合規劃作業，爭取早日縫合斷鏈。此外淡江大橋將於本月12日通車，交通部亦將持續督導公路局將新北至苗栗23處平交路口改善工程及台南曾文溪橋新建工程早日完工通車，以及推動台61線往南延伸至高雄地區，期能打造台61線由302公里增長為約350公里的快速公路，串連更多產業區及港口，提供安全快速的西快路網，加速濱海觀光遊憩發展。林福山補充預計花費1200億元、2044完工。此外台62線快速公路（萬瑞快速公路） ，是北部地區東西向重要的高快速路線之一，鑑於北海岸觀光遊憩景點多，台2線基金公路平假日尖峰瓶頸問題嚴重，公路局前已完成台62線延伸萬里新路廊可行性研究並獲行政院核定續辦綜合規劃，目前也已同步辦理環境影響評估調查作業，未來將擴大北海岸高快速道路服務範圍。另外交通部亦指出台北到宜蘭間受限於於雪山山脈阻隔，台北宜蘭間運輸不便，國5假日壅塞及無法供貨運車行駛問題，亟需尋覓替代路廊，進而催生台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城之需求，公路局表示台62延伸至宜蘭計畫已於今年3月委託辦理綜合規劃及環評作業，因該路廊長達約45公里，且規劃8個長短隧道穿越雪山山脈到頭城地區，路廊選擇挑戰極為艱難，未來工作重點將加強優化路線方案，取得地方共識，爭取早日提報建設計畫。交通部強調，建構國內高快速路網完整性，是推動公路建設之首要目標，台61線全線高架化、新竹鳳鼻香山斷鏈縫合及南延至高雄地區與台62線東西向持續延伸規劃，均是依循行政院推動均衡台灣發展的分區建設藍圖，一步一腳印地落實推展，未來將持續督導公路局加速規劃及建設期程，早日完善高快速路網，促進民生交通及經濟發展。