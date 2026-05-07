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韓國演藝界年度盛事「第62屆百想藝術大賞」即將於明（8）日登場，官方今日正式公布人氣獎投票結果。男子組與女子組分別由朴志訓與林潤娥以超高得票率拔得頭籌，擊敗李俊昊、孫藝真等勁敵，證實兩人除了演技以外的強大人氣號召力。本次投票競爭激烈，男子組部分，朴志訓最終以48.7%的得票率，擊退勁敵李俊昊的40.3%奪冠。朴志訓今年憑藉電影《王命之徒》入圍電影部門「男子新人演技獎」。《王命之徒》同時也獲最佳電影、最佳導演等多項提名，實力不容小覷。女子組則由潤娥展現統治級人氣，以58.1%的高得票率遠超居排名第二的孫藝真（26.9%）。潤娥去年《暴君的主廚》中演技備受肯定，將強勢角逐電視部門的女子最優秀演技獎。全民投票選出人氣王而人氣獎候選人涵蓋電視、電影、舞台劇及音樂劇部門的所有個人獎項入圍者。今年共有41名男星與38名女星角逐，從上月24日起歷經十餘天的激烈票選，最終由朴志訓與林潤娥脫穎而出。第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。最佳作品（電視劇）《未知的首爾》《金部長的夢想人生》《妳和其餘的一切》《下流大盜》《暴君的廚師》最佳作品（節目）《極限84》《新人教練金軟景》《我們的抒情曲》《上班族們第二季》《黑白大廚：料理階級大戰2》作品獎（教養節目）《以倖存者之名：深入韓國慘案》《紀錄洞察：人才戰爭》《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》《KBS 公社創立大型企劃聖物》《SBS特別節目 奇怪的動物園》導演獎《未知的首爾》朴信宇《韓國製造》禹民鎬《愛情怎麼翻譯？》柳英恩《妳和其餘的一切》趙英民《金部長的夢想人生》曹鉉卓劇本獎《認罪之罪》權宗官《妳和其餘的一切》宋惠珍《未知的首爾》李江《恩愛的盜賊大人》李善《莎拉的真偽人生》秋淞然藝術獎《The Seasons》姜承元（音樂）《下流大盜》金南植（視覺特效）《韓國製造》金泰成（攝影）《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）最佳男主角《金部長的夢想人生》柳承龍《未知的首爾》朴珍榮《颱風商社》李俊昊《法官李漢英》池晟《韓國製造》玄彬最佳女主角《妳和其餘的一切》金高銀《未知的首爾》朴寶英《妳和其餘的一切》朴智賢《莎拉的真偽人生》申惠善《暴君的廚師》林潤娥最佳男配角《妳和其餘的一切》金建宇《金部長的夢想人生》柳承穆《Love Me》劉宰明《你旁觀的罪》張勝祖《愛麻夫人熱映中》陳善圭最佳女配角《金部長的夢想人生》明世彬《未知的首爾》元美京《莎拉的真偽人生》李伊潭《下流大盜》林秀晶《臥底洪小姐》河潤景最佳男新人《下流大盜》金政旭《弱美男英雄Class 2》裴奈拏《暴君的廚師》李彩玟《機智住院醫生生活》鄭準元《恩愛的盜賊大人》洪民基最佳女新人《下流大盜》金旼《愛麻夫人熱映中》方效潾《機智住院醫生生活》申始雅《榮耀：她們的法庭》全昭映《臥底洪小姐》崔智秀最佳綜藝（男）郭範旗安84金元勛李瑞鎮秋成勳最佳綜藝（女）金軟景薛仁雅李秀智張度練洪真慶最佳作品《3學年2學期》《凶降喜訊》《若問世界誰無傷》《徵人啟弒》《王命之徒》導演獎《後來的我們》金度英《徵人啟弒》朴贊郁《凶降喜訊》邊聖鉉《若問世界誰無傷》尹佳恩《王命之徒》張恆俊新人導演獎《告別大騙局》權勇宰《噪音殺機》金秀珍《致善良的妳》金容煥《3670》朴俊浩《When This Summer is Over》張炳基最佳男主角《後來的我們》具教煥《醜得要命》朴正民《王命之徒》柳海真《徵人啟弒》李炳憲《凶降喜訊》洪慶最佳女主角《孔雀舞曲》高我星《後來的我們》文佳煐《徵人啟弒》孫藝真《聖母殺手》李慧英《春夜》韓藝璃最佳男配角《凶降喜訊》柳承範《人工情報》朴海浚《王命之徒》劉智泰《徵人啟弒》李星民《人與肉》張勇最佳女配角《人工情報》申世景《醜得要命》申鉉彬《徵人啟弒》廉惠蘭《若問世界誰無傷》張慧珍《王命之徒》田美都最佳男新人《孔雀舞曲》文相敏《王命之徒》朴志訓《全知讀者視角》安孝燮《3學年2學期》劉伊夏《3670》曺有鉉最佳女新人《若問世界誰無傷》徐粹彬《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅《捲捲初戀》申銀秀《黑白線人》蔡元彬《我和我的殭屍女兒》崔惟理劇本獎《3670》朴俊浩《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成《醜得要命》延尚昊《若問世界誰無傷》尹佳恩《人與肉》林娜慕藝術獎《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）《徵人啟弒》金宇亨（攝影）《醜得要命》李木元（美術）《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）Gucci影響力獎《3學年2學期》《人與肉》《若問世界誰無傷》《王命之徒》《孔雀舞曲》