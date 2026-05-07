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《NOWNEWS今日新聞》昨（6）日報導，國民黨主席鄭麗文傳出「放鳥」日本自民黨青年局幹部訪台團，讓黨內中常委、青年團長氣炸。未料，國民黨文傳會否認該說法，稱「因為時間安排無法配合，絕非刻意婉拒」，並稱「從二戰時代，國民黨就在與自民黨往來」。對此，民進黨立委郭國文痛批，自民黨在二戰結束後才成立，國民黨的謊言不戳自破。日本自民黨青年局幹部組團自2日至6日訪台，先後拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜等，原先也擬拜會國民黨主席鄭麗文，然傳出鄭麗文臨時另有安排，婉拒接見，不過國民黨文傳會否認，更稱「從二戰時代，國民黨就在與自民黨往來」，此說法引郭國文狠酸，國民黨的國際部，是不是應該改成中國部，或許比較貼切？郭國文也說，此事不禁讓人懷疑，過去國民黨常常強調的「親美、友日、和中」路線早已不存在，看來只有親中，並不友美也不友日。立法院長韓國瑜在擔任市長時，就曾經因為接待日本外賓時，遲到非常久，給人遲到魔人的印象；如今鄭麗文擔任黨主席後，便汲汲營營想要見習近平，對於日本青年局來訪，卻連安排時間都不願意，已經從行動凸顯鄭麗文眼裡只有中國。針對藍營以「從二戰時代國民黨就在與自民黨往來」為由，強調國民黨無論在朝、在野都與自民黨關係密切，反駁鄭麗文上任後對日交流中斷的說法，郭國文更質疑，殊不知自民黨是在二戰結束後、1955年才成立，國民黨的謊言不戳自破。