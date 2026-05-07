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泰國近期連續發生多起外籍遊客在公共場所「發生性行為」的激情事件，總理辦公室發表聲明，矢言加強對對觀光客行為的監督。法新社報導，泰國總理辦公室6日發表聲明，遊客若有非法用藥等「不當行為」，將面臨起訴，因為這些行為「違背泰國優美的文化」。在泰國公共場合裸露身體和進行性行為可被處以最高5000泰銖（約新台幣4860元）的罰款。儘管泰國以性旅遊目的地而聞名，整體社會仍相對保守，在公開場合親熱會引人側目。在泰國當局發布聲明前，泰國多地都傳出有外籍遊客「活春宮」的事件，近日有疑似俄羅斯遊客的4男4女，在芭達雅海邊喝醉後，脫光走入海中上演集體「活春宮」，兩兩一組肉體交疊，影片引發網路熱議。本月4日，一對外籍遊客在搭乘嘟嘟車時，女伴當眾蹲下幫男方口交，影片同樣被路人拍下，警方循線逮捕後，表示將依法提起訴訟。當局指出，他們正吊銷一名41歲西班牙男子和一名43歲秘魯女子的簽證，並將他們驅逐出境，同時列入黑名單，兩人已承認自己的行為，並被控違反公共猥褻罪。4月，一對24歲法籍男女在拉義德海灘（Rayee Beach）礁岩區上演活春宮，激情影片被泰媒曝光，引發輿論譁然。這對男女遭警方逮捕後坦承有不當行為，遭依「在公共場所裸露或從事猥褻行為」的罪名起訴，繳納了5000泰銖（約新台幣4932元）的罰款。去年2月，也有情侶在嘟嘟車後座發生性行為、遊客在飯店房間開窗進行不雅行為。