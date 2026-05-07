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日本WEGO進軍台灣時間公開！5/29誠品生活武昌店開幕

WEGO台灣官方於1日終於公布開幕地點與日期，表示WEGO TOKYO台灣首間實體店將進駐台北西門町「誠品生活武昌店4樓」，並於將於2026年5月29日（五）中午11時30分正式開幕。

▲WEGO是日本著名的平價連鎖服飾品牌，從甜美、街頭風到古著風皆有，能快速掌握流行趨勢，深受日本年輕人喜愛。（圖／WEGO taiwan IG）

WEGO台灣官方線上商店（ONLINE STORE）將在2026年5月26日（二）中午12時搶先上線，雖然目前網址尚未開通，但已經讓人期待值爆高。

▲日本人氣服飾品牌「WEGO」台灣首間店選在台北西門町「誠品生活武昌店4樓」，目前現場已經架起施工隔板。（圖／記者陳雅雲攝）

日本WEGO重返海外！看準台灣潛力：攜偶像聯名搶客

▲WEGO近年來與不少人氣韓團聯名，成功提升品牌知名度，吸引更多年輕人關注。（圖／IG@wego_official）

WEGO赴日必買！超神聯名買到剁手：風格多變連日本人也愛

WEGO台灣實體門市、線上商店開幕資訊

台灣服飾業競爭激烈，越來越多的日系服飾品牌進駐台灣，除了富有知名度的UNIQLO、GU以外，，讓一票人相當期待。日本人氣服飾品牌「WEGO」為了加速拓展海外市場，宣布將正式進軍台灣開設實體門市，但在實體店面開幕前，《NOWNEWS今日新聞》記者於昨日實際前往誠品生活武昌店4樓查看，一到達該樓層就能看到已有一區立起施工隔板，牆面上印有醒目的紅色大字「WEGO TOKYO」，代表WEGO即將進駐此地，一旁還有眾多模特兒品牌形象照，展現WEGO年輕、日系街頭流行風格。WEGO之所以選擇台灣當作海外市場拓展地點，主要是看準台灣對日本時尚的高接受度，加上社群推廣帶動品牌聲量，以及年輕世代對日本街頭風格的熱愛，認為台灣市場具備發展潛力，未來將以實體門市為主力，全面強化品牌影響力。據悉，WEGO在2016年曾於香港開設首間海外分店，但早在2023年就已撤出。多年後經過重新規劃，將拓展目標鎖定在台灣。近年WEGO不只積極拓展品牌版圖，包含年輕女裝、潮流選物及二手服飾等多元領域，同時更透過與日韓當紅藝人聯名，包含BOYNEXTDOOR、TWS、KiiiKiii和NCT WISH等推出限定聯名系列，成功創造市場話題並提升品牌知名度。WEGO是日本著名的平價連鎖服飾品牌，創立於1994年，至今在日本已有超過150家分店。WEGO最初以古著為主，後來結合美式街頭與二手風格，以年輕顧客為主力發展出獨特的原創風格，從甜美、街頭風到古著風皆有，能快速掌握流行趨勢，深受日本年輕人喜愛。WEGO商品發展十分全面，除了一般男裝、女裝以外，店面推出各種配件、飾品、包包及鞋類，並不斷與偶像團體、流行角色或熱門IP推出聯名商品。WEGO不只年輕人熱愛，就連當地成年人也會將WEGO單品當作平時穿搭，還有許多台灣人會特地前往日本採購，如今WEGO終於進駐台灣，未來民眾再也不用飛日本了！開幕日期：2026年5月29日（五）11:30店鋪名稱：WEGO TOKYO開幕地址：誠品生活武昌店 4F（台北市萬華區武昌街2段77號）賣場坪數：約 89坪（264 平方公尺）營業時間：11:30 ～ 22:00線上網址： wego-jp.tw開幕日期： 2026 年 5 月 26 日（二）12:00