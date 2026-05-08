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▲戶田惠梨香（左）被感情詐騙，淪為杉本哲太飾演的黑道老大的情婦。（圖／翻攝自IG@netflixtw）

日劇《地獄占星師》由戶田惠梨香詮釋日本國師細木數子的傳奇人生，細木數子出生在戰亂時代，小時候為了活下去連蚯蚓都吃，成年後她在銀座開俱樂部，卻老是遇到渣男騙錢，最後賠掉4家店，還淪為黑道老大的性玩物，從第四集後半開始越看越沉重。戶田惠梨香飾演的細木數子，是日本知名的占卜老師，「你會下地獄哦」是她的口頭禪，然而細木數子出生在戰亂時代，為了活下去曾經偷過地瓜，還賣假酒被店家抓到，細木數子的媽媽告訴她，不能做壞事，「不然會下地獄哦。」媽媽的那句話，似乎預言了細木數子的人生，她之所以把這句話掛在嘴邊，或許是因為她自己從地獄裡面走了一趟。劇情走到第5集，細木數子高中輟學、創業，又經歷了感情的失敗，最終她重回事業的懷抱，在銀座開了3間俱樂部，成為銀座的女王。某次黑道上門收保護費，細木數子不甘繳交巨額金錢，黑道老大瀧口（杉本哲太 飾）先是裝好人替她解決麻煩，背後找男人詐欺她的資產，最後再借錢給她，就在細木數子感激涕零時，瀧口說，「從今開始妳就是我的玩物了。」接著將她打趴在地上，退去她身上的衣物，那一刻，細木數子真的到了地獄。也是從那時開始，細木數子的眼中再也沒有光芒，直到遇見了堀田雅也（生田斗真 飾），他也是細木數子一生的摯愛。