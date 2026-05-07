我的聲音也還在！」其實他很佩服梁皆得在鳥類生態影片下的苦功，自認沒辦法做到，因此很願意幫忙。



我是廣告 請繼續往下閱讀 梁皆得拍12年完成《 飛吧！熊鷹》 差點被虎頭蜂奪命



梁皆得花費12年拍攝《 飛吧！熊鷹》，竟然還是過程最短的一部，《老鷹想飛》拍了23年，《守護黑面琵鷺》也要20年。吳念真嘆道：「他們做的工作， 是我沒辦法做的事情，貢獻良多也很偉大， 能幫忙偉大的事，可以被需要或被要求都是一種榮耀。」所以他不要酬勞，還樂觀告訴自己，等到不在人世之後，這部片還會保存下來，他的聲音也會留下來。



而花費時間記錄鳥類的生活，已經是拍片過程中危險性不高的部分，梁皆得碰過被虎頭蜂叮了11處傷口，頭上一處、背後有10處，還硬撐著去看醫生，醫生都不相信他能挺得住，之後有看到新聞，有人被虎頭蜂叮了13處傷口後不治，還被太太打趣說道：「你還缺兩處。」要背著笨重的攝影器材上山、走有陡峭山路，常常看起來也險象環生。



▲《飛吧！熊鷹》梁皆得（右）拍攝鳥類生態影片，辛苦又有危險性高的時刻，吳念真（左）大為佩服。（圖／采昌國際提供） 吳念真佩服紀錄片工作者 盛讚黃春明最會講故事



吳念真坦言對紀錄片工作者充滿敬佩：「我們拍片有時候在山上， 最討厭的就是天氣，早上碰到霧來了，等到下午4點又沒光要收工，他們更是如此，為了守候一隻母鳥照顧小鳥， 光把可用畫面結合起來讓觀眾明白，可能就要花一個月的時間。」



他也讚賞梁皆得的稿子寫得很好，剪接節奏和文字都已搭在一起，覺得他好像都把秒數跟字數算好了，只要照節奏念就行。外界推崇他算是很會講故事、口條相當流利的高手，他則推崇作家黃春明才是最會講故事的人。近年來他表示不要隨便給年輕人意見，不要成為自己以前最討厭的那種老人，現在態度依然如此。



《魯冰花》將赴坎城 吳念真與有榮焉



吳念真做去一些作品像《悲情城市》等，近來陸續以修復版本回到觀眾眼前，昨天坎城影展剛宣布今年的《經典重現》單元有選了吳念真編劇的《魯冰花》，他認為被坎城選到就很光榮，能參與那部片的拍攝也很光榮，透露自己改編的過程中，把鍾肇政的原作改得蠻多的。自己去過坎城好幾遍，感覺不錯，但就是很貴，不一定能再次前往。



《飛吧！熊鷹》描述在台灣的群山深處， 熊鷹是最壯碩、 也最夢幻的猛禽，巨大卻難以接近。熊鷹雖然不是台灣特有種， 卻對排灣族與魯凱族而言，象徵祖靈的化身，其羽毛亦象徵榮耀與身分，具有世代傳承的文化重量，台灣將於5月15日起獻映。



▲吳念真希望自己不要變成過去曾討厭的那種老人，會少給年輕人批評、教誨，讓他們自己去處理。（圖／采昌國際提供）



台灣鳥類紀錄片大師梁皆得繼《老鷹想飛》、《守護黑面琵鷺》之後，近期上映的最新力作《飛吧！熊鷹》，第3度請到吳念真擔任旁白，吳念真和之前一樣不收酬勞力挺，甚至語出驚人：「如果有一天我不在了，影片還在、