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母親節將至，行政院長卓榮泰今（7）日於院會表示，隨著時代轉變以及角色不同，母愛有非常多元的樣貌，無論是身為母親、負擔母職的爸爸、隔代照顧的祖父母，甚至是寄養家庭的雙親，以及培育下一代的保母們，都是一樣擁有母愛的偉大，為了鼓勵父親能夠不分性別投入家庭的工作，正在積極地修法，新增雙親期滿6個月育嬰留停津貼後，可各再多請領一個月的留停津貼，希望不分性別，可以共同地來分擔家庭照顧的工作。行政院發言人李慧芝轉述院長卓榮泰在院會發言，提及這個星期天就是偉大的母親節，在此向全天下擔任母職工作的國人同胞，表達最高的敬意以及感謝。隨著時代的轉變以及角色的不同，母愛有非常多元的樣貌，無論是身為母親、負擔母職的爸爸、隔代照顧的祖父母，甚至是寄養家庭的雙親，以及培育下一代的保母們，都是一樣擁有母愛的偉大。正因為這樣的韌性與辛勞，讓整個社會與家庭倍感溫暖，也得到更多的穩定。謝謝所有國人同胞在母愛工作上的付出。卓榮泰說，為了讓國人能夠兼顧家庭、更安心、更全心地投入工作，政府已經打造更有性別友善的職場環境。在育嬰留職停薪新制度上面，讓照顧更彈性化。育嬰留停可以以「日」來申請，家庭照顧可以以「小時」來申請，協助需要工作的照顧者更有彈性，能夠平衡家庭與工作的生活。卓榮泰提到，為了鼓勵父親能夠不分性別投入家庭的工作，正在積極地修法，新增雙親期滿6個月育嬰留停津貼之後，可以各再多請領一個月的留停津貼，希望不分性別，可以共同地來分擔家庭照顧的工作。卓榮泰也指出，為了打造更完整的家庭支持體系，「長照十年計劃 3.0」今年上路。新的政策會放寬喘息服務，也會提升夜間以及緊急照顧的能量，為了就是要讓照顧者們都能夠得到實質的休息以及真正的減壓。最後卓榮泰強調，政府會持續推動各項性別平等的價值以及政策，讓性平友善環境真正落實到社會，更希望母親們能夠健康快樂每一天、實現自我、發展自我，讓母愛的力量溫暖地照顧到社會每個角落以及每個人心。