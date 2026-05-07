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富蘭克林華美高科技基金以 85.26%居首，野村優質基金、富蘭克林華美第一富基金分別繳出81.52%、77.74%，路博邁台灣5G股票基金也達76.59%，顯示主動選股在多頭市場優勢明顯。

統一台股增長

ETF（00981A）今年以來報酬率70.35%，近一個月45.68%領跑同類；復華台灣未來50（00991A）以59.52%居次，群益台灣強棒（00982A）與野村臺灣優選（00980A）則分別為46.59%及44.87%。

元大台灣

50（0050）與富邦台50（006208）今年以來報酬率約37.87%至37.89%，適合偏好穩健、追求市場平均報酬的長線投資人定期定額布局。

▲近期熱門基金、ETF表現。（圖╱法人提供）

台積電今（7）日開盤勁揚75元、報2325元再寫天價，大盤也正式站穩4萬2大關。然而，隨著指數屢創新高、產業輪動加速，個股挑選難度與日俱增，投資人如何聰明布局？本文統整熱門主動式基金、主動式ETF及被動式ETF近期績效，一文帶投資人掌握投資方向。台股今日強勢開高，背後有美股撐腰，昨日美伊停火談判傳出積極進展、油價重挫，加上超微（AMD）AI財報大幅超乎預期，帶動那斯達克指數與費城半導體指數分別飆漲逾2%與4%，三大指數聯袂創歷史新高，為台股今日衝關奠定基礎。回顧近期盤勢，台股雖多次挑戰歷史天花板，但震盪幅度明顯擴大，AI、半導體、電力、重電、散熱等題材輪番上陣，產業輪動速度之快，即便法人也難以全面掌握，個股挑選難度不低，不少投資人透過基金或ETF分散布局。最新統計，主動式台股基金今年以來表現突出，主動式ETF方面，被動式ETF方面，展望後市，美股AI財報旺季持續發酵，台積電先進製程需求能見度維持高檔，台股多頭格局短期難以逆轉，但指數已處相對高位，震盪整理機率不低。；偏好穩健者，則可選擇0050或006208定期定額，以時間換取空間。