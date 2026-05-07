我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢（右）和浪LIVE執行長李宗翰（左）合照。（圖／浪LIVE提供）

韓籍啦啦隊女神李珠珢昨（6）日晚間在直播平台「浪LIVE」展開來台首場直播，開播短短10分鐘就吸引粉絲瘋狂斗內，收到400萬鑽，換算約近50萬元台幣，超狂人氣甚至一度讓留言區癱瘓。面對粉絲熱情支持，她也頻頻用中文道謝，暖心喊話：「希望大家不要花這麼多錢，只要常來直播陪我就好。」同時宣布未來仍會持續開播，預計每月與粉絲見面5至6次。李珠珢昨日以夢幻公主風造型現身，直播才剛開始不久，「百萬鳳舞」、「百萬花魁」等高額禮物就接連炸滿畫面，累積鑽數迅速衝破400萬。她看到粉絲的驚人應援後，忍不住直呼：「這份感動非常衝擊！」整場約90分鐘直播結束後，總打賞數更突破800萬鑽，約等於新台幣100萬元，刷新平台首播紀錄。除了與粉絲聊天互動，李珠珢昨晚也分享私下生活作息。她透露自己平常晚上8點就睡覺，但凌晨2點會起床一下，滑手機或是挑選表演服裝等，直到凌晨4點才會再回去補眠。至於粉絲關心的膝蓋傷勢，她則坦言因長期練舞導致左膝反覆破皮受傷，讓大批粉絲看了相當心疼。直播中，李珠珢也展現滿滿「台味魂」，自爆非常愛吃牛肉麵，最高紀錄曾一天吃兩餐，尤其特別喜歡機場牛肉麵。甜點部分則偏愛蛋塔、蛋糕與生奶油，口味很多元，就連挑戰「香菜檸檬汁」懲罰時，也面不改色笑喊「很好喝」，毫無偶像包袱的反應讓聊天室瞬間暴動。隨著首場直播成功落幕，李珠珢也宣布未來將固定在平台開播，每月預計直播5至6場，除了期待有機會和Fubon Angels隊友一起合體，她也透露之後想挑戰邊吃晚餐邊開箱的吃播內容。直播尾聲時，浪LIVE執行長李宗翰更驚喜現身，送上特製「珍珠奶茶火箭」禮物，替她的台灣直播初體驗畫下熱鬧句點。