我是廣告 請繼續往下閱讀

《中天新聞》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉聽從中國統戰單位指示撰寫新聞內容，並匯錢給洩密軍人，金流達百萬，遭檢方求刑至少12年。對此，曾和馬德在立法院有過衝突的前立委賴品妤昨（6）日發文狠嘲，當初差點成為第一個公開痛扁共諜的人。馬德遭檢方查出收受達4萬多顆泰達幣，換算新台幣約150萬元，他也坦承將節目提案交予審核，並承認多數犯行，卻堅稱不知道對方是中國人士，引輿論譁然。事實上，馬德過去就常因為採訪言行激烈而受到關注，馬德如今傳出涉入共諜案，曾和他有過衝突的賴品妤狠嘲，當初差點成為第一個公開痛扁共諜的人。2023年8月24日，馬德和賴品妤同框，現場同時有多人簇擁，造成混亂推擠，賴品妤不慎沒站好跌倒，下秒撇頭對馬德頻大喊：「幹嘛推我？」如今馬德捲共諜案，賴品妤昨也發文表示：「其實嘛，我也不是很確定當時沒有不小心往對方臉上貓一拳是對或錯。沒打嘛，反正也會被抓去撿肥皂（如果沒有其他案子，我押判8到9年）；打了嘛，那我大概就是第一個公開痛扁共諜的人。」