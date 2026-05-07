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日本政府在過去幾天內至少耗資350億美元（約台幣1.09兆元）的外匯儲備，試圖阻止日圓兌美元的跌勢。然而，日圓的走勢分析仍顯示，日本政府的努力可能適得其反，反而為日圓製造了一個看跌訊號。根據路透社報導，日圓在此之前一直承受巨大壓力，尤其是在美國與伊朗爆發戰爭之後。日本當局於4月30日介入市場以支撐日圓，日圓匯率急劇回升。交易員懷疑，自那以後，當局又另外兩度進入市場。然而，每一次日圓在回升後都迅速反彈回貶，對東京當局而言，這形成了一個令人不安的模式。日圓的外匯走勢圖通常以「美元兌日圓」表示，這意味著當價格下跌時，代表日圓走強。在過去一週裡，每一波日圓的強勁漲勢雖將美元兌日圓匯率推低至關鍵技術位階以下，但隨後匯率均出現反轉，收盤價重新站回該區域上方。這產生了技術分析師所稱的「三重底（triple bottom）」，即市場三次觸底後回升。技術分析師認為，這是日圓的看跌訊號，預期預期日圓此後將進一步走弱。日圓的前景現在可能取決於日本官員是否願意持續進行干預。