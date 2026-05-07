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立法院今（7）日邀請文化部進行業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝卻遭在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由被趕出議場！民進黨立委吳沛憶對此痛批，支持依法質詢、依法監督，但堅決反對國民黨無理取鬧、破壞立法院的正常運作。吳沛憶今痛批，總預算被國民黨拖超過半年，好不容易等到要審查文化部的預算，國民黨一開始就在會場鬧事，現在，國民黨召委羅廷瑋失蹤，委員會停擺，所有官員在這裡枯等中。國民黨去年扮演文化殺手，大砍文化預算，是文化人、導演、作家、演員們站出來，才擋下國民黨造成的文化浩劫。​吳沛憶表示，如今，胡元輝依法來立院備詢，卻被藍委羅智強趕出會場，她與民進黨的委員們表示強烈抗議，要求董事長依法依規定上台備詢。​​吳沛憶說，依照《財團法人法》，胡元輝是合法的董事長；胡元輝是拿著立法院的開會通知，接受委員會的邀請來開會。國民黨不讓董事長依法、依規定、依照立法院的邀請上台備詢，完全就是無理取鬧。羅廷瑋還甩鍋，說他沒同意名單，身為會議主席連請誰來開會都不知道，這不就是失職嗎？不只失職，還失蹤，開會開一半就翹班。吳沛憶強調，身為立委，她支持依法質詢、依法監督，但她堅決反對國民黨無理取鬧、破壞立法院的正常運作。