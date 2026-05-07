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哪些航空的飛機餐服務最受青睞？

哪家航空公司的頭等艙餐飲最佳？

台灣民眾出國總是會想方法選擇CP值高的航班與航空公司，價錢、時間和飛機餐點都是重要參考指標。澳洲金融比較與研究網站Canstar近期針對數十萬則乘客評論以及百家航空公司的機上餐飲做出排名，結果顯示，規模僅83架的希臘愛琴海航空（Aegean Airlines）成為榜首，台灣長榮航空也擠入前五傑之列。根據Canstar分析了超過 125,000 則乘客評論，針對全球前 100 家航空公司的機上餐飲進行排名，評論分數經過標準化處理，利用貝葉斯模型，根據評論數量對各航空公司的評分進行加權，評論總數少於 50 則的航空公司被排除在外。經濟艙與頭等艙票價比較則以澳洲航空、維珍澳洲航空、聯合航空、阿提哈德航空與日本航空的五個航班為基礎。旅遊保險價格則根據 Canstar 專家小組於 2025 年 10 月 1 日至 12 月 30 日期間取得的報價計算。調查模型結果得出，希臘航空公司愛琴海航空在滿分10分中的 7.82 分榮登榜首。該航空公司的機隊規模約 83 架飛機，但它憑藉新鮮、具地方特色的料理以及正宗的希臘式歡迎方式令人印象深刻。幾家較少人知道的航空公司表現超乎預期，科威特航空（第 9 名）、嘉魯達印尼航空（印尼鷹航）（第 10 名）、阿爾及利亞航空（第 14 名）與亞塞拜然航空（第 21 名）皆進入全球前 25 名。相比之下，一些大型航空公司的表現則未能讓人驚艷，澳洲航空（第 51 名）、英國航空（第 54 名）、法國航空（第 70 名）與紐西蘭航空皆跌出前 50 名，而美國航空與聯合航空則勉強擠進前 100 名，分別排名第 93 與第 94。1.愛琴海航空公司2.卡達航空3.韓亞航空4.長榮航空5.新加坡航空6.大韓航空7.全日空航空（ANA）8.日本航空9.科威特航空10.嘉魯達印尼航空（印尼鷹航）頭等艙航班價格高昂，而航空公司也使出渾身解數，確保坐在機艙前方的乘客真正享受到頂級待遇。升級版菜單、精緻擺盤、豪華酒單，以及某些情況下可提供的隨選餐飲服務。根據該份調查模型數據，最佳頭等艙餐飲由三家航空公司並列第一，分別是漢莎航空、瑞士國際航空與澳洲航空，三者皆獲得 10 分中的 8.4 分。其他表現優異者包括中華航空（8.1 分）、阿提哈德航空（8.0 分）以及全日空（8.0 分）。至於經濟艙乘客，土耳其航空以 7.6 分奪冠，其後緊追著阿爾及利亞航空（7.5 分）與阿聯酋航空（7.5 分），接著是泰國航空（7.4 分）與愛琴海航空（7.3 分）。