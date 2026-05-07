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▲Judy（左）證實早在3月底之前，就跟鄭嘉睿（右）談好合作，沒想到4月初就傳出被霸凌事件。（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神鄭嘉睿（정가예）日前遭遇霸凌風波後，5日首度現身臺北大巨蛋觀看味全龍賽事，這也是她在事件爆發後第一次重新走進棒球場。鄭嘉睿接受《NOWNEWS今日新聞》記者訪問時坦言踏進大巨蛋後，內心卻出現久違的悸動：「今天真的有種Refresh的感覺。」尤其台灣球迷們對她超熱情，甚至有人只是簡單說了一句「辛苦了」，都讓她非常感動。鄭嘉睿自從霸凌事件曝光後，身心狀態一度跌到谷底，不僅暫停工作也逐漸遠離原本熟悉的應援舞台，不過這次在OM娛樂負責人Judy陪同下低調來台散心，原本只是想單純看球、放鬆心情，沒想到重新聽到應援聲、看到台灣球迷熱情地跟她互動時，內心壓抑已久的情緒突然被打開：「想再應援的念頭，真的變得更強烈了。」讓鄭嘉睿印象最深刻的，不僅僅是球場燈光或比賽內容，而是來自台灣球迷的關心，她透露當天有不少球迷認出她後，並沒有瘋狂圍拍或追問事件，而是默默遞上飲料、食物，輕聲關心她最近好不好，甚至有人只是簡單說了一句「辛苦了」，都讓她非常感動。除了球迷之外，味全龍球團的暖心舉動，也讓鄭嘉睿相當難忘，據了解由於球迷提前在社群曝光兩人現身消息，加上導播多次捕捉她們身影，味全龍球團高層在得知後，特地邀請她們前往熱區貴賓席，並親自關心鄭嘉睿目前狀況。這份來自球團的善意，也讓鄭嘉睿感受到自己並沒有被世界遺忘，她曾一度懷疑是不是再也無法回到舞台，但這次來到台灣後，卻重新找回當初喜歡應援的原因：「今天真的很開心，也讓我有種Refresh的感覺。」而陪同現身的Judy也笑說，鄭嘉睿全程都非常投入，不只認真幫味全龍加油，還會跟著現場一起跳應援舞蹈：「看得出來，她還是很喜歡這個舞台。」雖然目前鄭嘉睿仍未決定正式復出時間，但她坦言，這次來台灣後確實讓自己心境出現改變，她透露現在會一邊旅遊、一邊調整狀態，暫時不會急著回到高壓工作環境，但內心已經不像事件剛爆發時那麼絕望。鄭嘉睿最後也特別向台灣球迷喊話：「我真的感受到很多溫暖，真的很謝謝大家。」她更承諾自己一定會努力恢復健康，希望未來能以更好的狀態重新站回舞台。