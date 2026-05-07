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▲曾國城（如圖）今日出席舞台劇《英雄所賤略同》記者會，談到演藝圈老友王俐人最近在SWAG開直播，他表示有機會會想上線看一下。唐從聖（左）則表示，只要舞台劇有適合王俐人的角色，不排除合作可能。（圖／記者吳翊緁攝影）

昔日有鄰家女孩、氣質女神形象的藝人王俐人，近期進駐成人創作平台SWAG開直播，在網路上掀起熱議。演藝圈老友曾國城今（7）日出席舞台劇《英雄所賤略同》記者會也感到震驚，但曾國城認為，這是一種表演，應該給予支持，只要她享受其中就是對的。唐從聖則表示，如果戲劇舞台有適合的角色，不排除任何合作可能。剛從溫哥華返台的曾國城，對於好友的轉型顯得有些反應不及。他回憶起王俐人過去從國外讀書回來發展，形象始終像是個甜美的鄰家小妹，現在出現在付費成人平台，反差很大，他表示：「看到認識的人在直播平台，感覺真的很意外、很特別。」不過，曾國城是活躍於娛樂舞台和戲劇舞台劇的人，他認為到SWAG開直播，是專業表演者的大膽嘗試，應該給予支持，「只要她享受其中，且觀眾也期待她的演出，那她的選擇就是對的。」現場媒體提問，既然王俐人勇於挑戰新領域，舞台劇是否有機會邀請她當嘉賓？製作人唐從聖表示，「目前這齣戲還是『保護級』，可能要另外安排單元。」不過，唐從聖提到雙方過去曾經私下聚會，「如果有適合她的角色，我不排除任何可能性。」曾國城則表示，有機會會想到直播間支持王俐人的演出。唐從聖在一旁表示：「只看不抖內嗎？」曾國城幽默回擊：「看完直播如果能給一點專業建議，讓她的表演更生動有趣，這才是我的強項。」