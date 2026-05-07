2026年報稅季來了，在台灣所得稅除了現場申報之外，還可以線上申報，登入方式也很多元，包括行動電話認證、健保卡加上註冊密碼、電子憑證、戶號加身分證字號、自然人憑證，和行動自然人憑證。就有一位住在德國的台灣人透露，自己使用自然人憑證申報所得稅，只花不到10分鐘就完成報稅，大讚超方便，比起德國報稅簡單很多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
自然人憑證報稅超簡單　不在台灣也能完成

原PO在Threads分享，自己1月在台灣的戶政事務所申請文件，櫃檯人員詢問她要不要申請自然人憑證，她馬上答應申請，現在覺得還好有辦理自然人憑證，讓所得稅申報變得超方便，只花不到10分鐘，就完成報稅，「實在要好好讚美一下自然人憑證＋報稅系統」。

原PO使用自然人憑證，可以從德國線上申請電子戶籍謄本，孩子們的德文出生證明也能透過線上申請，不用跑回台灣公證孩子們的身分。線上報稅也只要透過自然人憑證登入方式，在10分鐘內就能完成申報，她在德國報稅時，步驟相當複雜，而且稅率高達40％，如果想要節稅，還要把所有帳單明細列印出來，更不能確定是否可以退稅。

自然人憑證申請方式

申請資格：年滿18歲以上，設籍於本國的國民（即自然人），並且未受監護宣告的人。

申請地點：申請人親自到各地方戶政事務所（不包含各地民政局（處））辦理，不一定要回到戶籍地的戶政事務所申請。

需帶物品：身分證正本、工本費200元、E-mail信箱、行動電話號碼。

申辦時間：周一至五上午8點30分到中午12點，下午1點30分到5點，依各戶政事務所提供服務時間為準。

▲內政部提醒，自然人憑證就是網路真實身分，千萬不能外借。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）
▲內政部提醒，自然人憑證就是網路真實身分，千萬不能外借。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）
行動自然人憑證申辦方法

自然人憑證是一張IC卡，如果要使用需要搭配讀卡機，若不想用讀卡機或沒有讀卡機的民眾，可申請「行動自然人憑證」。

已有自然人憑證：下載行動自然人憑證APP，準備好自然人憑證IC卡，輸入身分證統一編號及PIN碼，完成手機靠卡NFC感應即可。

沒有自然人憑證：下載行動自然人憑證APP，攜帶身分證至戶政事務所進行臨櫃申辦。

相關新聞

2026報稅3神招！律師認最強節稅是這招：狂省好幾萬、還完全合法

5月報稅注意！房貸利息可抵30萬　她帶入卻沒被扣除：內行揭原因

5月報稅要注意！房東漏報租金：房屋稅恐暴增　專家教2招合法節稅

2026手機報稅攻略來了！24小時免裝APP報稅　網址、簡單步驟一覽

張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...