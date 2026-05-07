2026年報稅季來了，在台灣所得稅除了現場申報之外，還可以線上申報，登入方式也很多元，包括行動電話認證、健保卡加上註冊密碼、電子憑證、戶號加身分證字號、自然人憑證，和行動自然人憑證。就有一位住在德國的台灣人透露，自己使用自然人憑證申報所得稅，只花不到10分鐘就完成報稅，大讚超方便，比起德國報稅簡單很多。
自然人憑證報稅超簡單 不在台灣也能完成
原PO在Threads分享，自己1月在台灣的戶政事務所申請文件，櫃檯人員詢問她要不要申請自然人憑證，她馬上答應申請，現在覺得還好有辦理自然人憑證，讓所得稅申報變得超方便，只花不到10分鐘，就完成報稅，「實在要好好讚美一下自然人憑證＋報稅系統」。
原PO使用自然人憑證，可以從德國線上申請電子戶籍謄本，孩子們的德文出生證明也能透過線上申請，不用跑回台灣公證孩子們的身分。線上報稅也只要透過自然人憑證登入方式，在10分鐘內就能完成申報，她在德國報稅時，步驟相當複雜，而且稅率高達40％，如果想要節稅，還要把所有帳單明細列印出來，更不能確定是否可以退稅。
自然人憑證申請方式
申請資格：年滿18歲以上，設籍於本國的國民（即自然人），並且未受監護宣告的人。
申請地點：申請人親自到各地方戶政事務所（不包含各地民政局（處））辦理，不一定要回到戶籍地的戶政事務所申請。
需帶物品：身分證正本、工本費200元、E-mail信箱、行動電話號碼。
申辦時間：周一至五上午8點30分到中午12點，下午1點30分到5點，依各戶政事務所提供服務時間為準。
行動自然人憑證申辦方法
自然人憑證是一張IC卡，如果要使用需要搭配讀卡機，若不想用讀卡機或沒有讀卡機的民眾，可申請「行動自然人憑證」。
已有自然人憑證：下載行動自然人憑證APP，準備好自然人憑證IC卡，輸入身分證統一編號及PIN碼，完成手機靠卡NFC感應即可。
沒有自然人憑證：下載行動自然人憑證APP，攜帶身分證至戶政事務所進行臨櫃申辦。
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原PO在Threads分享，自己1月在台灣的戶政事務所申請文件，櫃檯人員詢問她要不要申請自然人憑證，她馬上答應申請，現在覺得還好有辦理自然人憑證，讓所得稅申報變得超方便，只花不到10分鐘，就完成報稅，「實在要好好讚美一下自然人憑證＋報稅系統」。
原PO使用自然人憑證，可以從德國線上申請電子戶籍謄本，孩子們的德文出生證明也能透過線上申請，不用跑回台灣公證孩子們的身分。線上報稅也只要透過自然人憑證登入方式，在10分鐘內就能完成申報，她在德國報稅時，步驟相當複雜，而且稅率高達40％，如果想要節稅，還要把所有帳單明細列印出來，更不能確定是否可以退稅。
自然人憑證申請方式
申請資格：年滿18歲以上，設籍於本國的國民（即自然人），並且未受監護宣告的人。
申請地點：申請人親自到各地方戶政事務所（不包含各地民政局（處））辦理，不一定要回到戶籍地的戶政事務所申請。
需帶物品：身分證正本、工本費200元、E-mail信箱、行動電話號碼。
申辦時間：周一至五上午8點30分到中午12點，下午1點30分到5點，依各戶政事務所提供服務時間為準。
自然人憑證是一張IC卡，如果要使用需要搭配讀卡機，若不想用讀卡機或沒有讀卡機的民眾，可申請「行動自然人憑證」。
已有自然人憑證：下載行動自然人憑證APP，準備好自然人憑證IC卡，輸入身分證統一編號及PIN碼，完成手機靠卡NFC感應即可。
沒有自然人憑證：下載行動自然人憑證APP，攜帶身分證至戶政事務所進行臨櫃申辦。