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全球股市陷入狂熱情緒，繼美股、台股、韓股紛紛飆出歷史新高後，日本股市今(7)日終於結束黃金周連假開盤，市場等待已久的報復性買盤湧入，日經指數單日大漲近3400點，盤中指數一度突破63000點，漲幅5.72%，科技股表現極度強勢，軟銀集團單日大漲18%，其餘科技股又以2族群最為兇猛。根據NHK報導，黃金周連續長假結束，東京股市開盤後買盤迅速蔓延至各類股票，日經平均指數盤中創下新高，首次突破62,000日圓大關。日經225指數早盤收在62915.87點，較1日收盤價上漲3402.75點。下午交易時段股價進一步上漲，日經平均指數創下盤中新高，首度突破63,000日圓大關。東證指數（TOPIX）上漲124.91點，至3853.64點，光是上午成交量就達到15億5803萬股。NHK指出，股價上漲的背景之一，是關於伊朗局勢方面，傳出美國與伊朗正接近就制定備忘錄達成協議，因此市場認為可能將促使戰爭結束。另一方面，在東京外匯市場，連假期間也出現日圓急速升值的情況，市場人士認為政府與日本銀行可能已進行市場干預。NHK引述市場相關人士說法稱，「關於伊朗局勢，相較於連假前，市場普遍認為朝向局勢改善的不透明感已有所減弱。此外，美國大型IT企業的財報表現優於市場預期，在此背景下，半導體相關股票吸引買盤，也大幅推升了股價。」報導提到，在日經指數刷新歷史新高之際，證券公司的客服中心也接連收到客戶大量來電，岩井Cosmo證券首席分析師嶋田和昭表示，「連假過後原本就容易出現較大的價格波動，但這次股價上升的速度給人一種過快的印象，讓人感受到市場有過熱感。」日本股市出現在黃金周後首個交易日出現報復性大漲，人工智慧與半導體類股相關族群表現兇猛，其中，軟銀集團在旗下公司Arm美股盤後因財測強勁大漲，軟銀今日股價也飆出18%漲幅。另一方面，ABF載板與被動元件族群表現兇猛，揖斐電(Ibiden)股價單日大漲22%，鋁電容大廠佳美工(Chemicon)、尼吉康(Nichicon)也分別飆出11%和近8%漲幅，MLCC大廠村田製作所漲幅也將近10%。