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針對現有ETF（指數型股票基金）是否加掛「配息」與「不配息」級別，今（7）日在立法院財政委員會也引發立委關注。對此，金管會證期局長高晶萍指出，後續會與投信投顧公會等相關單位討論；證交所董事長林修銘則表示，目前關鍵是以前發行的ETF若加掛新級別，是不是視同新發行，這些內容都還在研議中，公會也在尋求會員共識，預計3個月可提供大方向內容。現行元大台灣50（0050）採取半年配息一次，不過，近來也有新發行的台股被動式ETF，像是凱基台灣TOP50（009816）強調不配息再投入，亦獲小資族青睞。民進黨立委李坤城今日在財委會質詢，金管會是否規劃開放現有ETF可加掛配息與不配息級別，以及會不會限制ETF持有單一個股超過3成不能加掛。對此，金管會證期局長高晶萍指出，業者確實有提出相關需求，後續會跟投信投顧公會與相關單位討論後，再看是否定案。證交所董事長林修銘則解釋，發行ETF的投信公司很多，公會也在尋求會員共識，目前各資產管理公司、投信公司都有不同意見，因此，公會還需協調業者意見，預計3個月可提供大方向內容。證交所總經理李愛玲則進一步說明，現行業者正反意見不同，以0050為例，若加掛「不配息」級別，是不是要視同新發行ETF。若限制ETF持有單一個股超過3成不能加掛，可能也影響部分現有ETF。至於若開放ETF加掛配息或不配息級別，能否帶動市場規模繼續成長。金管會主委彭金隆認為，開放新產品，如果切中市場需求，自然會帶動規模成長，金管會也希望市場可以多元化發展，若有這類訴求，反映有相關需求，目前仍在研議。