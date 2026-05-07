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▲Judy（右）坦言，自己早在三月底就已經跟鄭嘉睿（左）談好未來合作方向，有望年底來台。（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神鄭嘉睿（정가예）日前因公開揭露遭受霸凌與言語羞辱，引發韓國網友熱議，不過事件曝光後她的工作狀況卻急轉直下。鄭嘉睿日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時坦言，目前仍處於恢復期，尚未決定何時正式復出。據了解，霸凌事件發生後鄭嘉睿在韓國職棒啦啦隊圈尋找新機會並不順利，甚至一度陷入長時間低潮，因此來台與Judy合作，恐成為她啦啦隊職業生涯的唯一出路。現年剛滿30歲的鄭嘉睿，4月初曾透過社群發文，透露自己長期遭受公關公司工作人員霸凌，不僅經常被言語羞辱，還曾因壓力過大躲進廁所獨自痛哭，貼文曝光後迅速引起大量討論，只是隨著事件持續延燒，她也逐漸從原本熟悉的應援舞台消失，外界更開始關注韓國啦啦隊產業背後是否存在不為人知的壓力與潛規則。據知情人士透露，鄭嘉睿事件之所以後續發展困難，除了輿論壓力之外，更大的原因在於韓國啦啦隊產業本身高度封閉。由於各球團、經紀與相關工作體系彼此關係緊密，一旦有人公開揭露內部問題，往往容易被貼上「麻煩人物」標籤，也讓不少吹哨者在事件後面臨接不到工作的處境。事實上，近年已有不少韓籍啦啦隊選擇將事業重心轉往台灣，除了待遇與曝光度提升之外，更重要的是台灣市場對啦啦隊的定位早已不只是「球場配角」，而是接近藝人、偶像等級的存在。相較於韓國競爭激烈且工時長、收入有限的環境，台灣不僅擁有更高關注度，也提供更多廣告、商演與節目機會，因此逐漸成為許多韓援發展的新選擇。遭遇霸凌事件後，鄭嘉睿5日首度現身臺北大巨蛋觀賽，並與OM娛樂負責人Judy一同低調進場，不過由於導播多次拍到兩人身影，加上球迷在社群曝光行蹤，也讓她意外成為當天場邊焦點。談到這次重新走進球場的感受，鄭嘉睿坦言心情相當複雜，但也因為台灣球迷的關心，讓她重新找回應援熱情，她透露現場有許多球迷主動送上飲料、關心近況，就連味全龍球團管理層也特地前來打招呼，讓她感受到前所未有的溫暖：「今天真的過得很開心，也讓我有種Refresh的感覺，想再應援的心情變得更強烈了。」事實上，鄭嘉睿過去就曾多次來台參與活動，也逐漸累積台灣粉絲基礎。如今在韓國經歷霸凌事件後，她也坦言自己「變得更想來台灣發展」。而OM娛樂負責人Judy也向《NOWNEWS今日新聞》證實，其實雙方早在3月底就已談好合作方向，只是後續因霸凌事件爆發，相關規劃暫時停擺，目前仍以陪伴鄭嘉睿恢復身心狀態為主。近年從李多慧、李雅英到李珠珢，越來越多韓籍啦啦隊將重心轉往台灣市場，也讓外界開始討論韓國啦啦隊產業是否正面臨「人才外流」問題。如今鄭嘉睿事件再度浮上檯面，不僅讓外界看到韓國啦啦隊圈的壓力與現實，也讓她未來是否正式來台發展，成為球迷高度關注的焦點。