2026 年 5 月 7 日，台股再度寫下奇蹟！受美股與台指期夜盤飆漲激勵，今日大盤一舉衝上 42,000 點大關，盤中最高觸及 42,156 點，最終收在 41,933 點。面對這場「登天行情」，投資人集體陷入恐高焦慮，紛紛詢問：台股過熱了嗎？豐銀投顧分析師龔鴻彬接受《NOWNEWS》訪問時拋出震撼觀點，直言：「台灣其實還相對委屈，千萬別畫地自限預設高點！」看好機器人等 3 類股接力續攻！
🟡 4 萬 2 是起點還是終點？數據證實：台股去年相對落後
分析師龔鴻彬指出，許多投資人看著 4 萬 2 的指數感到恐懼，但這其實是「畫地自限」。若將視角拉遠，對比去年日本、韓國甚至是美股動輒 100% 的噴發式成長，台股去年的漲幅只有約 50% 明顯落後，「我們直到今年 4 月才開始真正發力，從 7,800 點起漲到現在，其實我們相對委屈了一點點。」
他進一步指出，這波行情是有基之彈：
🟡 護國神山穩如泰山！「台積電 2330」不到休息時
「台股大盤就看台積電，台積電沒破，行情就沒完。」龔鴻彬表示，即便國際局勢如美伊情勢緊繃，依然完全沒有撼動台積電的地位。過去兩週市場一度覺得台積電要休息，結果不到兩週又刷新高。他強調，只要「山」還在緩步上升，投資人就不該預設台階。
🟡 資金高低位互換：這 3 類「低基期」標的是接力重點
當高檔橫盤已久的記憶體或過熱族群進入休息，資金正悄悄轉向。龔鴻彬建議錯失第一季行情的投資人，應掌握「高低位互換」的邏輯，關注以下具備補漲潛力的績優族群：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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分析師龔鴻彬指出，許多投資人看著 4 萬 2 的指數感到恐懼，但這其實是「畫地自限」。若將視角拉遠，對比去年日本、韓國甚至是美股動輒 100% 的噴發式成長，台股去年的漲幅只有約 50% 明顯落後，「我們直到今年 4 月才開始真正發力，從 7,800 點起漲到現在，其實我們相對委屈了一點點。」
他進一步指出，這波行情是有基之彈：
- 基本面支撐： 台灣出口訂單持續成長，2 月工作天短卻有超過 40 家企業營收創下新高。
- 產業榮景： 產業鏈趨勢向上，營收表現實打實地反映在指數上。
「台股大盤就看台積電，台積電沒破，行情就沒完。」龔鴻彬表示，即便國際局勢如美伊情勢緊繃，依然完全沒有撼動台積電的地位。過去兩週市場一度覺得台積電要休息，結果不到兩週又刷新高。他強調，只要「山」還在緩步上升，投資人就不該預設台階。
🟡 資金高低位互換：這 3 類「低基期」標的是接力重點
當高檔橫盤已久的記憶體或過熱族群進入休息，資金正悄悄轉向。龔鴻彬建議錯失第一季行情的投資人，應掌握「高低位互換」的邏輯，關注以下具備補漲潛力的績優族群：
- 矽晶圓與 IC 設計： 特別是由聯發科帶動的 IP 矽智財族群，如 3443（創意）、3661（世芯-KY） 等績優公司。
- 成熟製程（聯電）： 聯電（2303）股本龐大，屬於外資與投信的加碼重點，不建議在此時預設其高點。
- 機器人族群： 隨著黃仁勳再度點火，加上即將到來的電腦展（Computex），機器人概念股是接下來最吸金的戰場。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。