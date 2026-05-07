我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大坑9、9-1號愛戀步道徽章，則描繪小久與阿知夕陽下的浪漫一吻，讓你收藏甜蜜回憶(圖／觀旅局提供2026.5.7)

登山也能蒐集勳章！為提升大坑風景區旅遊趣味，台中市府觀旅局今（7）日推出「大坑我是登山王」6款限量特色徽章，將在地生態如大鳳蝶及原創角色化為精緻紀念品。本次活動採期間限定抽獎制，每條步道僅限量200枚，首波「手作文學步道」任務已率先登場，邀請喜愛戶外運動與蒐藏紀念的民眾入山挑戰，解鎖專屬登山成就。觀旅局指出，本次「步道蒐集任務」採期間限定方式，自今年3月起延續至9月中旬，依序規劃6大主題步道供民眾挑戰。目前活動正進行至 5-1號「手作文學步道」（即日起至5月14日），緊接著 4號「蝴蝶步道」 將於5月15日接力展開。欲參與活動的民眾，僅需前往指定步道尋找活動看板，掃描 QR Code 完成登記，即可獲得抽獎資格。為增加活動趣味性與珍稀感，每條步道僅限量抽出 200 枚徽章。台中市風景區管理所說，徽章設計各具巧思，精準捕捉每條步道的獨特風景。如「蝴蝶步道」以大鳳蝶飛舞為意象；「手作文學步道」則邀請人氣角色「布朗青蛙」代言；「仙境步道」引入奇幻角色「孫景」引路；「特產步道」則由「大坑四寶」小麻、柑仔、柚仔、阿蘭共同呈現在地產業特色。時值春季登山旺季，風管所特別提醒，大坑地區假日遊客人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸工具。遊客可搭乘 66副線觀光公車 直達「大坑9號步道站」；自駕者則可將車輛停放於經補庫停車場。有關各步道活動具體日期、抽獎辦法及步道背後的故事背景，民眾可至台中市風景區管理所官網、「台中觀光旅遊網」或臉書搜尋「大玩台中」查詢相關資訊。