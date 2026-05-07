男星朱孝天近日在直播中透露陷入買賣糾紛，在網路上買了2串、共108顆紫水晶，怎料拿去鑑定後發現竟是廉價的「染色石英岩」，且在加工過程中往往殘留大量化學藥劑與重金屬，長期佩戴恐有害健康。另外，賣家拒絕「假一賠三」和報銷400元（約1800新台幣）的鑑定費，並封鎖朱孝天。

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朱孝天自爆被騙　買108顆紫水晶竟是「染色石英岩」

朱孝天近年轉戰直播帶貨，並經常與網友分享日常，怎料近日他坦言自己網購被騙。朱孝天表示自己向來嚴選正規商家，且鮮少網購，但近期因迷上紫水晶，買下兩串、共108珠，拿到手後卻發現顏色過於鮮豔、呈現半透明，質感和真正的紫水晶不同。

朱孝天將紫水晶送檢後，經鑑定為染色石英岩，不但不值錢，且染色過程通常殘留大量化學藥劑與重金屬，對人體有害。朱孝天驚覺遭騙而找商家理論，認為對方全程誤導是天然水晶，他向店家提出假貨證明後，對方僅同意退款，拒絕「假一賠三」和報銷400元鑑定費，事後還將朱孝天封鎖。

▲朱孝天（如圖）向店家提出假貨證明後，對方拒絕賠償僅同意退款。（圖／翻攝微博）
▲朱孝天（如圖）向店家提出假貨證明後，對方拒絕賠償僅同意退款。（圖／翻攝微博）
朱孝天求償無門　籲大眾別貪圖便宜

朱孝天事後透過當地消費者專線投訴，不過商家刻意遊走法律邊緣，因此無法獲得滿意的結果，藉這次教訓呼籲大眾別貪圖便宜，選擇信譽良好、正規的店家，不懂就先鑑定，以防止不良商人販售假貨。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...