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▲朱孝天（如圖）向店家提出假貨證明後，對方拒絕賠償僅同意退款。（圖／翻攝微博）

男星朱孝天近日在直播中透露陷入買賣糾紛，在網路上買了2串、共108顆紫水晶，怎料拿去鑑定後發現竟是廉價的「染色石英岩」，且在加工過程中往往殘留大量化學藥劑與重金屬，長期佩戴恐有害健康。另外，賣家拒絕「假一賠三」和報銷400元（約1800新台幣）的鑑定費，並封鎖朱孝天。朱孝天近年轉戰直播帶貨，並經常與網友分享日常，怎料近日他坦言自己網購被騙。朱孝天表示自己向來嚴選正規商家，且鮮少網購，但近期因迷上紫水晶，買下兩串、共108珠，拿到手後卻發現顏色過於鮮豔、呈現半透明，質感和真正的紫水晶不同。朱孝天將紫水晶送檢後，經鑑定為染色石英岩，不但不值錢，且染色過程通常殘留大量化學藥劑與重金屬，對人體有害。朱孝天驚覺遭騙而找商家理論，認為對方全程誤導是天然水晶，他向店家提出假貨證明後，對方僅同意退款，拒絕「假一賠三」和報銷400元鑑定費，事後還將朱孝天封鎖。朱孝天事後透過當地消費者專線投訴，不過商家刻意遊走法律邊緣，因此無法獲得滿意的結果，藉這次教訓呼籲大眾別貪圖便宜，選擇信譽良好、正規的店家，不懂就先鑑定，以防止不良商人販售假貨。