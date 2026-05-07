2026端午節連假將於6月19日至21日展開，高鐵車票則預計在5月21日凌晨0時正式開放預訂。每逢連假返鄉、出遊人潮湧現，不少民眾早已開始研究如何搶票，希望能順利買到理想時段車票，而其中還藏有不少提高成功率的小技巧，若第一時間沒搶到票，千萬別急著放棄，同時建議旅客事先確認訂票時間與優惠方案，避免熱門車次秒殺撲空。
端午連假車票5/21開賣！高鐵怎麼買票一次看
高鐵將在5月21日開放2026年端午連假疏運車票預訂。不少旅客近年最常使用的，就是高鐵官方推出的T-EX App，除了能直接查詢班次、付款購票外，也整合手機QR Code進站、自由座資訊與票務管理功能，使用上相當方便。
至於偏好實體票券的民眾，則仍可選擇到超商取票或臨櫃辦理。另外，高鐵也推出結合住宿與交通的聯票方案，提供不同折扣與行程搭配。
高鐵提醒，平時車票可預訂29天內（含當日）至列車發車前1小時的班次；每逢周五、周六，也可提前預訂至4周後周日的車票。不過若遇到端午、中秋或春節等大型疏運期間，實際開放規則仍須依照高鐵公告為主。
除了掌握開賣時間外，優惠票種同樣不能錯過。高鐵目前提供早鳥優惠與大學生票等方案，部分班次折扣最高可達5折，若能提早規劃行程，有機會省下不少交通費。
🟡2026下半年訂票行事曆
📌端午節6/19（五）～6/21（日）
台鐵開放訂票：5/19（二）00:00
高鐵開放訂票：5/21（四）00:00
📌中秋節＋教師節9/25（五）～9/28（一）
台鐵開放訂票：8/25（二）00:00
高鐵開放訂票：8/27（四）00:00
📌國慶日10/9（五）～10/11（日）
台鐵開放訂票：9/8（二）00:00
高鐵開放訂票：9/10（四）00:00
📌光復節10/24（六）～10/26（一）
台鐵開放訂票：9/23（三）00:00
高鐵開放訂票：9/25（五）00:00
📌行憲紀念日12/25（五）～12/27（日）
台鐵開放訂票：11/24（二）00:00
高鐵開放訂票：11/26（四）00:00
📌2027年元旦1/1（五）～1/3（日）
台鐵開放訂票：12/1（二）00:00
高鐵開放訂票：12/3（四）00:00
高鐵搶票攻略！沒買到票還能救 隱藏神招曝
高鐵搶票除了比手速，其實還有不少「撿票技巧」。首先，若開賣第一時間沒買到理想班次，也不代表完全沒機會。依照高鐵規定，未付款的訂位紀錄，會在列車發車前30分鐘釋出；而三日內未完成付款的車票，也會在發車日前一天凌晨0時重新回流，都是再次搶票的重要時間點。
此外，許多資深旅客推薦使用T-EX內建的「語音訂票」功能。當一般查詢頁面顯示無票時，語音訂位有時仍能即時媒合到釋出的座位，因此被不少網友稱為連假期間的訂票「隱藏神招」。
實際操作方式也不複雜，只要進入T-EX App首頁，點選右上角「人頭」圖示後，即可依語音指示輸入起訖站、張數與時間，系統便會快速搜尋可用車次。完成付款後，旅客便能直接以手機QR Code感應進站，對臨時需要搭車的人來說相當方便。
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高鐵將在5月21日開放2026年端午連假疏運車票預訂。不少旅客近年最常使用的，就是高鐵官方推出的T-EX App，除了能直接查詢班次、付款購票外，也整合手機QR Code進站、自由座資訊與票務管理功能，使用上相當方便。
至於偏好實體票券的民眾，則仍可選擇到超商取票或臨櫃辦理。另外，高鐵也推出結合住宿與交通的聯票方案，提供不同折扣與行程搭配。
除了掌握開賣時間外，優惠票種同樣不能錯過。高鐵目前提供早鳥優惠與大學生票等方案，部分班次折扣最高可達5折，若能提早規劃行程，有機會省下不少交通費。
🟡2026下半年訂票行事曆
📌端午節6/19（五）～6/21（日）
台鐵開放訂票：5/19（二）00:00
高鐵開放訂票：5/21（四）00:00
📌中秋節＋教師節9/25（五）～9/28（一）
台鐵開放訂票：8/25（二）00:00
高鐵開放訂票：8/27（四）00:00
📌國慶日10/9（五）～10/11（日）
台鐵開放訂票：9/8（二）00:00
高鐵開放訂票：9/10（四）00:00
台鐵開放訂票：9/23（三）00:00
高鐵開放訂票：9/25（五）00:00
📌行憲紀念日12/25（五）～12/27（日）
台鐵開放訂票：11/24（二）00:00
高鐵開放訂票：11/26（四）00:00
📌2027年元旦1/1（五）～1/3（日）
台鐵開放訂票：12/1（二）00:00
高鐵開放訂票：12/3（四）00:00
高鐵搶票攻略！沒買到票還能救 隱藏神招曝
高鐵搶票除了比手速，其實還有不少「撿票技巧」。首先，若開賣第一時間沒買到理想班次，也不代表完全沒機會。依照高鐵規定，未付款的訂位紀錄，會在列車發車前30分鐘釋出；而三日內未完成付款的車票，也會在發車日前一天凌晨0時重新回流，都是再次搶票的重要時間點。
此外，許多資深旅客推薦使用T-EX內建的「語音訂票」功能。當一般查詢頁面顯示無票時，語音訂位有時仍能即時媒合到釋出的座位，因此被不少網友稱為連假期間的訂票「隱藏神招」。
實際操作方式也不複雜，只要進入T-EX App首頁，點選右上角「人頭」圖示後，即可依語音指示輸入起訖站、張數與時間，系統便會快速搜尋可用車次。完成付款後，旅客便能直接以手機QR Code感應進站，對臨時需要搭車的人來說相當方便。