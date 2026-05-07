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▲洪瑛琦（左）與老公李世龍（右）結婚至今已12年，夫妻倆感情依然非常甜蜜。（圖／翻攝自洪瑛琦IG@kisy0729）

33歲韓國網美洪瑛琦，雖然有著童顏美貌、148公分的嬌小身高，但卻有超火辣的魔鬼比例，她也不吝嗇的常常在社群秀出好身材及穿搭，IG至今已累積118萬粉絲，人氣非常高。不料近日竟有網友嗆她：「希望妳裸露可以少一點。」還質問她：「曬出胸部都快露出來照片的理由是什麼？」讓洪瑛琦直接笑虧：「看來你也很想看。」洪瑛琦近日在IG開問答與粉絲互動，不料竟有一名網友嗆她照片太過裸露，「希望裸露可以少一點，留言也都很誇張，曬出胸部都快露出來照片的理由是什麼？」洪瑛琦直接笑著虧對方：「不看就好啦，看來你也很想看。」還附上笑聲的韓文狀聲詞。有粉絲看到後留言安慰她：「姐姐不要受傷，他們都是因為嫉妒才這樣說，加油！」洪瑛琦也樂觀表示：「不要擔心，姐姐已經過了會因為那種事情受傷的時期，但也謝謝你。」維持她一貫做自己的態度，再度吸引大批粉絲。洪瑛琦一直以來都非常做自己，她在2009年因出演節目《臉讚時代》，而受到眾人關注，並成為了固定班底。而在21歲時，她於節目中結緣了剛滿18歲的老公李世龍，並懷了孩子、於2014年結婚。當時因為兩人年紀太小，所以外界都不看好這段婚姻，認為他們根本是小孩養小孩，無法好好教育孩子，夫妻倆也因此收到許多酸民的批評。然而，兩人並沒有像外界的吐槽一樣，而是已甜蜜生活12年，並陸續生下兩名兒子，還在2022年補辦婚禮，用行動打臉酸民的不看好。非常有生意頭腦的洪瑛琦，也因成立自創美妝品牌「MILK TOUCH」、護膚品牌「kisyning」，擁有非常好的收入，可以說是標準的白富美。