泰國曼谷的兩間動物園發生動物遭竊事件！一對男女在1日趁著人潮眾多之際，直接撬開動物園的展示櫃，竊取兩隻動物後再匆匆離開。這對男女在行竊前，已經先在另外一間動物園偷了一隻松鼠猴。警方最終在7日成功將2名嫌犯逮捕。
根據The Thaiger報導，位於泰國曼谷的帕塔動物園（Pata Zoo）6日在官方臉書專頁上分享了竊賊男女的素描圖，並發出聲明表示，這起竊案發生在1日上午，當天正值公眾假期，園內遊客眾多。這對男女在1日上午10時40分左右抵達，入園時還背著一個裝有松鼠猴的藍色背包。由於禁止遊客攜帶寵物入園，兩人將松鼠猴留在售票櫃檯，隨後入園行竊。
兩人在進入動物園後，換上了印有麥當勞標誌的黑色夾克，隨後直接前往珍稀動物區。據監視器畫面顯示，男子強行撬開兩個爬蟲類展示櫃，女子則取出一隻「中國鱷蜥」與一隻「虎斑蠑螈」，並將動物藏在夾克下。隨後，這對男女匆忙離開動物園，從入口處領回松鼠猴後逃離現場。
工作人員描述，女性嫌犯留短髮、戴眼鏡，穿著黑色背心，右臂有大片刺青；男性嫌犯則留著鬍鬚和中分短髮，且眼部有明顯的抽動特徵。
帕塔動物園工作人員事後推測，那隻松鼠猴可能也是從他處竊取而來的。
就在帕塔動物園發生竊案的幾乎同一時間，曼谷另一家迷你動物園（Peuan Deratchan Mini Zoo）也在社群平台上通報，一隻名為「March」的松鼠猴在當日凌晨5時左右失蹤。動物園營運商懷疑兩起案件有關聯，認為嫌犯背包中的松鼠猴極可能就是迷你動物園失蹤的那一隻。
帕塔動物園臉書管理員表示，雖然這些爬蟲類的經濟價值不算極高，但工作人員對牠們感情深厚且照料有加。園方還在貼文中對嫌犯發出警告： 「你們兩個給我注意聽好！帕塔動物園的動物就像《捍衛任務》（John Wick）裡的狗一樣（不可侵犯）。」
園方表示已向警察局報案，並提供場館監視器畫面作為證據。
曼谷警方根據監視器畫面，很快就鎖定33歲男子Raiwin Sikaewkun與女子Warisara Waiprasert，並於7日在曼谷廊曼區的一處租屋處將兩人逮捕。據《民意報》（Matichon）報導，警方證實這對情侶從兩家動物園竊取了動物，目前所有動物均已安全獲救。
兩名竊賊被依《刑法》第335(3)條「毀損財產保護障礙物實施竊盜」起訴。該罪名可判處一至五年有期徒刑，並處以2萬至10萬泰銖（約台幣1.8萬至9萬元）的罰款。
我是廣告 請繼續往下閱讀
兩人在進入動物園後，換上了印有麥當勞標誌的黑色夾克，隨後直接前往珍稀動物區。據監視器畫面顯示，男子強行撬開兩個爬蟲類展示櫃，女子則取出一隻「中國鱷蜥」與一隻「虎斑蠑螈」，並將動物藏在夾克下。隨後，這對男女匆忙離開動物園，從入口處領回松鼠猴後逃離現場。
帕塔動物園工作人員事後推測，那隻松鼠猴可能也是從他處竊取而來的。
就在帕塔動物園發生竊案的幾乎同一時間，曼谷另一家迷你動物園（Peuan Deratchan Mini Zoo）也在社群平台上通報，一隻名為「March」的松鼠猴在當日凌晨5時左右失蹤。動物園營運商懷疑兩起案件有關聯，認為嫌犯背包中的松鼠猴極可能就是迷你動物園失蹤的那一隻。
園方表示已向警察局報案，並提供場館監視器畫面作為證據。
曼谷警方根據監視器畫面，很快就鎖定33歲男子Raiwin Sikaewkun與女子Warisara Waiprasert，並於7日在曼谷廊曼區的一處租屋處將兩人逮捕。據《民意報》（Matichon）報導，警方證實這對情侶從兩家動物園竊取了動物，目前所有動物均已安全獲救。
兩名竊賊被依《刑法》第335(3)條「毀損財產保護障礙物實施竊盜」起訴。該罪名可判處一至五年有期徒刑，並處以2萬至10萬泰銖（約台幣1.8萬至9萬元）的罰款。