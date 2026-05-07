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日本歌手工藤靜香近日在個人Instagram分享一段洗澡前的3分鐘運動影片教學，展示56歲依然維持體態的祕訣，引發網友熱烈討論，許多人都被她修長的好身材驚到，直呼身材就像日本經典漫畫《銀河鐵道999》的女主角梅德爾一樣迷人。工藤靜香平時常透過社群平台與大眾互動，除了曬出應長女木村心美要求製作的章魚料理，以及二女兒木村光希的生日蛋糕等愛心餐點外，也經常介紹這套自創的懶人運動健身法。在5日發布的影片中，工藤靜香親自示範入浴前的暖身流程。她在鏡頭前引導粉絲：「大家一起做3分鐘吧！」並接連示範動作：「接下來單手輪流斜向出拳」、「右手碰左腳跟」。針對工作忙碌的現代人，她也貼心提醒：「累的時候做這些就夠了。雖然不必強迫每天進行，但這點程度的運動量，或許每天動一下比較好喔。」影片曝光後，大批粉絲紛紛留言稱讚。有人驚訝表示：「這套懶人運動比想像中還激烈！」更多網友則將焦點放在工藤靜香驚人的體態上，留言盛讚：「身材一如既往地火辣」、「靜香的身材簡直就像梅德爾一樣迷人」。梅德爾是日本經典漫畫《銀河鐵道999》的女主角，以纖細修長的身材與神祕氣質聞名，常被日本人用來形容女性體態優雅纖細。