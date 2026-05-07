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▲某電商網美曾經和愛爾麗互惠合作，親自前往診所做全裸療程，讓她細思極恐、情緒瀕臨崩潰。（圖／翻攝自網美Threads）

▲愛爾麗集團總裁常如山（前）於7日凌晨遭檢方依違《兒少性剝削法》等罪嫌，遭裁定聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

知名連鎖醫美集團愛爾麗（Airlie）近日爆發嚴重的針孔偷拍醜聞，檢警調查發現，該集團旗下全台18間分店都裝設有偽裝成煙霧偵測器的微型針孔監視器，地點涵蓋診間、更衣室等私密空間，讓許多消費者難以接受，一名網美便回憶曾經與愛爾麗互惠合作，親自前往診所做全裸療程，讓她越想越覺得可怕，情緒瀕臨崩潰，「想哭了真的...」一位IG擁有4.4萬名粉絲、外貌出眾的電商網美，過去與各大廠商有許多業配合作，她日前在粉專發文提及愛爾麗涉及偷拍疑雲，自己有可能也是受害者之一，因為5年前、26歲的她和愛爾麗有過一次互惠合作，當時對方一直提出邀約，「然後我還真的有去過一次，當時還有一個全裸的療程，想哭了真的...」網美表示：「我現在基本上是不接互惠的，互惠邀約訊息就不再多回應了！嗯，該怎麼說呢？儘管世界破破爛爛...小老虎的笑容依然可以治癒一切！」粉絲留言：「超可怕...之前在那邊做好幾次課程...想想都覺得噁心」、「畢竟廣告給很多網紅，且有律師收到外流影片，去問問看吧！」網美透露，目前已經集結大家的力量，正在尋求救濟管道。針對涉嫌裝設針孔觸犯妨害秘密罪，愛爾麗今（7）日正式發布道歉聲明，指出監視器事件引發的不安與信任衝擊，向消費者、會員及大眾表達最深歉意，宣布全面開放退費且不收取手續費。同時，集團總裁常如山因為犯罪嫌疑重大且有滅證之虞，已遭新北地檢署依《兒少性剝削防制條例》及妨害秘密等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。