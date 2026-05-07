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高雄市一名國中少年「小高」（化名），因手機使用問題與家中長輩發生爭執，一氣之下竟離家出走。高市警局少年隊接獲報案後，發現小高雖有攜帶手機，但手機內並無安裝 SIM 卡，考量少年在外安危，專案小組想方設法，終於在小高友人家尋獲，經過循循善誘開導，小高終於體會祖父苦心，放下心中芥蒂，答應返家好好生活。經少年隊調查發現，正值青春期的小高，平時發育良好、身材壯碩，熱衷宮廟活動，日前因參加廟會活動結束後返家與大伯產生口角糾紛，一時情緒激動憤而離家。由於小高自幼由祖父隔代教養，雙親長期不在身邊，祖父發現孫子徹夜未歸，擔心正值叛逆期的孫子發生意外，心急如焚向警方報案求助，高雄市政府警察局少年警察隊接獲通報後，立即成立專案小組協尋。少年隊接獲報案後，發現小高雖有攜帶手機，但手機內並無安裝 SIM 卡，考量少年在外安危，專案小組想方設法，聯繫小高平時往來的友人及前往經常出入的場所地毯式的訪查，皇天不負苦心人順利於友人家中尋獲，圓滿達成任務。高市警少年隊員警憑藉視民如親的耐心與專業，化身「心靈導師」，陪伴小高面對未來升學的迷惘與求職工作提供務實的規劃，除分析高中學制與技職教育的未來就業選擇，引導他將抬轎的熱情轉化為對人生規劃的動力。經過循循善誘開導，小高終於體會祖父苦心，放下心中芥蒂，答應返家好好生活。隊長陳仁正表示，隔代教養家庭中的長輩往往在生活上照顧的無微不至，卻難以應付青少年的心理變化，手機在現代青少年眼中不只是通訊工具，與同儕間的連結及日常互動的重要媒介。直接「沒收」對孩子而言形同「社交隔離」，極易觸發激烈的反抗心理。家長在管教時，應採取預先約定、漸進式限制，而非在情緒當頭採取斷然手段，避免孩子因衝動而選擇極端的逃避方式，造成不必要的遺憾。