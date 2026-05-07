我是廣告 請繼續往下閱讀

《華盛頓郵報》（The Washington Post）6日獨家報導披露，分析超過100張衛星影像後，指出自2月28日以來，伊朗對中東地區15處美軍基地的攻擊，至少造成228處建築與軍事設備受損或被摧毀，規模遠高於美國政府公開承認的程度。《華盛頓郵報》報導表示，超過一半的損害發生在巴林美國第五艦隊總部，以及科威特的3處軍事基地。報導認為巴林與科威特「是受創最嚴重的地區之一」，原因可能是兩國允許美軍利用其領土發動攻擊，包括部署「海馬斯」多管火箭系統。遭攻擊目標包括機棚、營舍、燃料庫、愛國者飛彈防禦系統、雷達與通訊設備，以及位於巴林第五艦隊總部的一座衛星天線，該總部之後已遷移至美國佛州。退役美國海軍陸戰隊上校坎西恩（Mark Cancian）向《華盛頓郵報》表示，「伊朗的攻擊相當精準，沒有看到隨機彈坑顯示其大量失誤」。專家指出，美國低估了伊朗的精準打擊能力，也未能及時適應現代無人機戰爭，導致美軍消耗了53％的THAAD攔截彈，以及43％的愛國者攔截飛彈。《華盛頓郵報》稱這些分析是根據交叉比對歐盟衛星資料以及伊朗公布的衛星影像，且這次統計「僅代表部分損害」，因為兩家大型商業衛星公司Vantor與Planet，自戰爭初始便依照美國政府要求，限制或停止提供該區域衛星影像。美國中央司令部（CENTCOM）拒絕回應《華盛頓郵報》的調查結果，但一位軍方發言人強調，戰損評估本身相當複雜，有時分析可能造成誤導。