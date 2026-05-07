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▲蹦闆開出2個職缺，想找門市人員、正職後台人員。（圖／蹦闆Threads@1988.bomb）

網紅蹦闆（呂育銓）靠精品代購起家，目前還涉足餐飲業、建築業，所有產業加起來，年營業額上看10億元。日前他在社群公開徵才，開出2個職缺，其中「正職後台人員」起薪是35000元，工時長達10小時，這讓網友不禁質疑蹦闆壓榨勞工、薪水給太低。對此，蹦闆出面反擊，強調這只是試用期起薪，「能力在哪薪水就在哪，我有錢活該被白嫖薪水？」蹦闆4日在Threads發文，貼出徵才資訊，主要想找門市人員、正職後台人員，前者的薪水為38000-68000元，後者的薪水則是35000元起。兩份工作都是月休8天、上班時間長達10小時，還要配合加班，福利為三節、生日禮金、供餐、員工聚餐、員工旅遊、勞健保全額給付。蹦闆貼文曝光後，火速吸引網友討論，不少人認為蹦闆開出的工時過長，這樣看下來，35000元的薪水其實很低，因此狠酸蹦闆，「笑死，影片整天億來億去，徵個人就老實了，35000（元）月休8天，跑外送都比較賺」、「開個薪資胃胃縮縮（畏縮）的是怎樣？」、「你月入幾千萬的人，開這種薪資出來給人笑的嗎？」對此，蹦闆在留言區進行反擊，「能力在哪薪水就在哪， 我有錢活該被白嫖薪水？」他強調38000、35000元的薪水都只是試用期的薪資，「蹦闆也說自己保障員工有2個月年終，生日禮金也是萬元起跳，每次尾牙拿出來抽獎的獎品，價值也都破百萬，「另外，我員工都算文職人員，所以沒有體力活。自認為是好的老闆，但對於網友見仁見志了。」許多粉絲也在留言區力挺蹦闆，認為薪水本來就要靠員工自己的工作表現爭取，起薪不可能全部都開很高。而且勞健保蹦闆全額負擔，等於他開出的薪水員工可以實領，不用再多扣1、2千元的勞健保費，其實條件並沒有很差。