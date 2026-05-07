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行政院長卓榮泰今（7）日於行政院會聽取交通部「淡江大橋建設計畫推動成果」報告後表示，發展六大區域產業及生活圈，落實「均衡台灣」的目標是總統賴清德重要的治國理念，淡江大橋也是政府完成首都圈黃金廊道路網的重要拼圖。歷經國際競標、主橋段7次流標、經費調整及施工過程的艱鉅挑戰，即將於本月12日正式通車，感謝歷任政府的總統、院長、部長、新北市府的首長，及所有參與建設的部會、工程團隊的每位幕後英雄，為國人打造這座世界級地標，「展現國家實力與文明最耀眼的新地標，也是台灣最新的一張名片」。卓榮泰指出，淡江大橋通車後，將串聯台61線、台64線及北海岸的交通廊帶，縮短淡水與八里之間的通行距離，紓解關渡大橋及台2線交通的壅塞，並且帶動台北港、淡海新市鎮及北海岸的各項發展，也兼具多元運輸功能與景觀美學，責成交通部會同新北市府，於通車之後密切掌握整個交通運作情形，滾動檢討相關交通、公共運輸的措施，使建設效益能夠真正落實於民眾的生活，帶動地方發展，提升國際能見度。卓榮泰說，淡江大橋工程已獲得公共工程金質獎、優良工程金安獎，以及新北市公安獎等工程界重大獎項，是中央與地方合作推動公共工程的典範。後續請交通部持續整合淡江大橋設計、施工、安全、維護等各種經驗，作為未來重大工程的參考。卓榮泰提到，自己第一次造訪淡江大橋時曾說過「一個宏偉的工程建設固然是國力的展現，但工程的精緻與人性化的工程品質，才是社會文明力量的提升」，這座全球最大跨距、單塔不對稱的斜張橋，能夠矗立在淡水河口，這正是展現國家實力與文明最耀眼的新地標，「也是台灣最新的一張名片」。