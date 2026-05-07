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▲康茵茵（如圖）今日出席舞台劇記者會，談到最近愛爾麗診間疑似有針孔，她表示完全沒看過針孔，不知該怎麼防範，考慮購入反偷拍偵測器自保。（圖／記者吳翊婕攝影）

知名醫美集團「愛爾麗」驚傳診間藏匿針孔攝影機，消息傳出後引發消費者集體恐慌。女星康茵茵今（7）日出席舞台劇《英雄所賤略同》記者會，談及此事時臉上難掩驚恐，她表示身為女性，面對這種看不見的監視，感到既無力又擔憂，甚至考慮隨身帶反偷拍偵測儀器，以求自保。儘管未曾光顧出事的診所，但康茵茵表示，這類新聞對女性造成的心理壓力極大。她表示過去缺乏防範意識，最大的困擾在於「根本不知道針孔長什麼樣子」。「我從來沒見過實體針孔，完全不知道該從何防起。」康茵茵表示，過去總覺得飯店或診間偷拍是遙遠的新聞，但現在科技日新月異，這類設備偽裝得越來越精準。她表示，這起事件後，女生必須開始學習辨識設備，例如觀察器材是否會發光、或是研究常見的藏匿位置。在一旁的曾國城也好奇詢問，進出陌生環境是否會刻意偵測？康茵茵坦言，以前確實不會，但現在心態已大不同，現在真的會考慮去買相關的偵測儀器。她說過去曾有一陣子流行過反針孔偵測器，雖然當時覺得有點誇張，但如今面對防不勝防的偷拍歪風，隨身攜帶相關裝置似乎成了必要的安全感。