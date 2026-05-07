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美國總統川普（Donald Trump）預計下週四至週五（14到15日）到訪中國，與中國國家主席習近平會晤舉行川習會，外界預料台灣議題將會成為川普與習近平的討論焦點，對此，中國外交部發言人林劍今（7）天在例行記者會上表示，「台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係政治基礎中的基礎」。中國外交部例行記者會上有記者提問，外界猜測台灣問題會是中美元首會晤的首要關切議題，發言人對此有何評論？對此，林劍表示，「台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係政治基礎中的基礎。恪守一個中國原則和中美三個聯合公報、恪守美國歷屆政府在台灣問題上所作承諾，是美方應盡的國際義務，也是中美關係穩定、健康、可持續發展的必要前提」。林劍強調，「中方維護國家統一和領土完整的決心堅定不移，『台獨』分裂與台海和平水火不容，維護台海和平穩定就必須旗幟鮮明反對『台獨』」。另外，林劍也補充表示，中美雙方就川普訪中一事保持溝通，「關於具體問題，目前沒有可以提供的資訊」。對於有記者詢問川習會是否會針對AI領域與伊朗局勢進行討論，林劍均未正面回答，僅稱目前沒有可以提供的訊息。