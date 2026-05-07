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雲豹能源（6869）旗下子公司、民營售電業者天能綠電今（7）日與台灣碳資產簽約，取得台灣碳資產電業100%股權，成為我國首宗售電業100%股權交易案。天能綠電總經理唐亞聖表示 ，市場交易趨向集中化，產業也朝向「大者恆大」發展，售電業間透過併購或股份轉換可發揮合作綜效。本次交易由天能綠電總經理唐亞聖與台灣碳資產董事長張三河共同完成簽約。未來，天能綠電將持續強化綠電轉供規模與服務能力，推動市場交易動能；台灣碳資產則聚焦電廠開發、碳管理與淨零解決方案。台灣碳資產電業成立於2021年，在手合約預估累積轉供量1650萬度，客戶涵蓋華南銀行、高雄銀行、中友百貨及伊莎貝爾等指標企業。此次納入天能綠電營運體系後，既有客戶服務與供電機制將持續優化，進一步提升供電規模、履約穩定性與整體服務效率，強化企業綠電採購信賴度。台灣碳資產董事長張三河指出，此次與天能綠電的股權交易，讓公司得專注電廠開發及低碳永續的本業，同時看重天能綠電在國內售電交易市場的領先地位與規模優勢，擁有完整的電廠售電出海口。天能綠電總經理唐亞聖表示 ，隨著國內約122 家售電業者競爭加劇，具備規模優勢與市占領先地位的業者，更能發揮規模經濟效益；同時，具上市櫃背景的售電公司，在綠電交易履約與風險控管上更具信賴基礎，有助於同時取得發電端與用電端客戶的長期合作信任。他也說，歡迎任何發/售電業與天能進行資源整合，攜手合作、穩健發展。天能綠電2025年綠電轉供量近4.2億度，穩居國內民營售電市場第一，累積在手合約超過341億度，外部供電案場突破千處、簽約發電容量逾600MW。此外，天能綠電預計在5月11日正式掛牌上櫃，將持續透過策略合作與股權整合雙軌並進，持續擴大綠電交易量能與履約優勢。