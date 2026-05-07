台股今（7）日收盤站上 41,933 點歷史高位，國民高股息 ETF 如 00919、0056、00878 在近一個月內狂飆逾 20%，讓原本追求穩定領息的存股族陷入「賣了怕買不回，不賣怕紙上富貴」的集體焦慮。對此，豐銀投顧分析師龔鴻彬提出具體的 「10% 淨值溢價」 作為獲利了結紅線；而投資達人施昇輝則提醒，若因焦慮賣出卻導致未來股息減少，恐違背存股初衷。
🟡 00878 一個月噴 27%！分析師：看「10% 淨值乖離」公式
觀察今日（7）收盤數據，00919 衝上 25.43 元（相較 4/2 低點 22.24 元）、0056 來到 44.72 元（相較 4/2 低點 37.70 元），漲幅驚人；00878 更是從 21.96 元一路噴到 27.89 元，漲幅高達 27%。
分析師龔鴻彬接受《NOWNEWS》訪問時指出，ETF 的股價結構由淨值決定，雖然大盤推升會帶動股價，但如果市價衝太快導致「淨值乖離（溢價）」過大，遲早會回落。他給出具體的「10% 公式」：「只要市價與淨值的溢價大於 10%，就是減碼訊號。」 龔鴻彬解釋，這代表市場情緒已遠超標的實際價值，此時調整獲利能有效規避回檔風險。
🟡 施昇輝：0056 變飆股害人焦慮，賣出前先想「這件事」
面對這波「存股變飆股」的異象，投資達人施昇輝也在臉書發文表示，買 0056 的人習慣的是股價「不溫不火」，這兩天的飆漲反而害大家焦慮。施昇輝拋出一個靈魂拷問：「如果賣掉買不回來，未來股息就會減少，這樣是否就不是你買 0056 的初衷了？」
施昇輝認為，若真的感到極度焦慮，可以「賣一些、實現獲利」，但他直言，沒能力建議投資人什麼時候該買回來。這段話點出了存股族的核心矛盾——賣出雖然能讓帳面獲利落袋，卻也可能喪失長期穩定領息的「現金流能力」。
🟡 操作建議：定期定額別亂節奏，高低位互換是策略
面對台股大盤 4 萬 2 行情，兩大專家提供了不同維度的應對策略：
2026 年的台股正處於「有基之彈」，龔鴻彬強調不必預設高點，但要「敬畏數據」。不論是追求價差的 10% 公式，還是施昇輝主張的 「莫忘初衷法」，重點都在於釐清自己的投資目的。只要掌握溢價率並適時調整心理預期，存股就不再是焦慮的來源。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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觀察今日（7）收盤數據，00919 衝上 25.43 元（相較 4/2 低點 22.24 元）、0056 來到 44.72 元（相較 4/2 低點 37.70 元），漲幅驚人；00878 更是從 21.96 元一路噴到 27.89 元，漲幅高達 27%。
分析師龔鴻彬接受《NOWNEWS》訪問時指出，ETF 的股價結構由淨值決定，雖然大盤推升會帶動股價，但如果市價衝太快導致「淨值乖離（溢價）」過大，遲早會回落。他給出具體的「10% 公式」：「只要市價與淨值的溢價大於 10%，就是減碼訊號。」 龔鴻彬解釋，這代表市場情緒已遠超標的實際價值，此時調整獲利能有效規避回檔風險。
面對這波「存股變飆股」的異象，投資達人施昇輝也在臉書發文表示，買 0056 的人習慣的是股價「不溫不火」，這兩天的飆漲反而害大家焦慮。施昇輝拋出一個靈魂拷問：「如果賣掉買不回來，未來股息就會減少，這樣是否就不是你買 0056 的初衷了？」
施昇輝認為，若真的感到極度焦慮，可以「賣一些、實現獲利」，但他直言，沒能力建議投資人什麼時候該買回來。這段話點出了存股族的核心矛盾——賣出雖然能讓帳面獲利落袋，卻也可能喪失長期穩定領息的「現金流能力」。
🟡 操作建議：定期定額別亂節奏，高低位互換是策略
面對台股大盤 4 萬 2 行情，兩大專家提供了不同維度的應對策略：
- 理性派（看數據）： 守住 10% 溢價 防火牆，當市價遠超淨值時部分減碼，並可考慮將獲利轉換至基期較低、同樣具備成長動能的機器人或 IC 設計族群。
- 感性派（看初衷）： 只要投資目的是穩定領息，就應維持既有節奏，不必因為短期股價波動而自亂陣腳。
2026 年的台股正處於「有基之彈」，龔鴻彬強調不必預設高點，但要「敬畏數據」。不論是追求價差的 10% 公式，還是施昇輝主張的 「莫忘初衷法」，重點都在於釐清自己的投資目的。只要掌握溢價率並適時調整心理預期，存股就不再是焦慮的來源。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。