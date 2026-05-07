藝人黃子佼因持有「創意私房」論壇2341部兒少性影像，二審高等法院考量黃子佼已與37名被害人達成全面和解，判處有期徒刑1年6月、宣告緩刑4年，經最高法院駁回上訴，全案判決定讞。這意味著黃子佼確定免除牢獄之災，但須在緩刑期間內完成180小時義務勞務。
法庭上認罪落淚換轉機！和37名受害者和解
根據《聯合報》報導，黃子佼在二審法庭上曾情緒激動落淚，表示本案已讓他失去一切，並深刻反省「若沒有下載就沒有供給」的罪惡來源。為了彌補過錯，他於二審期間與37名受害者達成全面和解並賠償損失。
《中國時報》報導，高等法院審酌受害者均已同意給予黃子佼緩刑機會，認為他已有具體彌補作為，因此諭知緩刑4年。檢方雖認為不應輕縱、上訴爭取入獄，但最高法院認為原審裁量妥適，駁回檢方上訴，黃子佼確定免關。
自由身背後的代價 緩刑4年內須完成法治教育
雖然確定「免坐牢」，但黃子佼的自由並非毫無代價。根據定讞判決，黃子佼在4年的緩刑期間，必須履行180小時義務勞務，以及參加3場次法治教育。若期間未履行義務或再次違法，緩刑恐遭撤銷，屆時仍須入獄服刑。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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《中國時報》報導，高等法院審酌受害者均已同意給予黃子佼緩刑機會，認為他已有具體彌補作為，因此諭知緩刑4年。檢方雖認為不應輕縱、上訴爭取入獄，但最高法院認為原審裁量妥適，駁回檢方上訴，黃子佼確定免關。
自由身背後的代價 緩刑4年內須完成法治教育
雖然確定「免坐牢」，但黃子佼的自由並非毫無代價。根據定讞判決，黃子佼在4年的緩刑期間，必須履行180小時義務勞務，以及參加3場次法治教育。若期間未履行義務或再次違法，緩刑恐遭撤銷，屆時仍須入獄服刑。
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