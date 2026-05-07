我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人黃子佼因持有「創意私房」論壇2341部兒少性影像，二審高等法院考量黃子佼已與37名被害人達成全面和解，判處有期徒刑1年6月、宣告緩刑4年，經最高法院駁回上訴，全案判決定讞。這意味著黃子佼確定免除牢獄之災，但須在緩刑期間內完成180小時義務勞務。根據《聯合報》報導，黃子佼在二審法庭上曾情緒激動落淚，表示本案已讓他失去一切，並深刻反省「若沒有下載就沒有供給」的罪惡來源。為了彌補過錯，他於二審期間與37名受害者達成全面和解並賠償損失。《中國時報》報導，高等法院審酌受害者均已同意給予黃子佼緩刑機會，認為他已有具體彌補作為，因此諭知緩刑4年。檢方雖認為不應輕縱、上訴爭取入獄，但最高法院認為原審裁量妥適，駁回檢方上訴，黃子佼確定免關。雖然確定「免坐牢」，但黃子佼的自由並非毫無代價。根據定讞判決，黃子佼在4年的緩刑期間，必須履行180小時義務勞務，以及參加3場次法治教育。若期間未履行義務或再次違法，緩刑恐遭撤銷，屆時仍須入獄服刑。