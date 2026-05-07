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▲艾蜜莉布朗不只出席Met Gala，還戴上要價超過台幣1500萬的珍珠項鍊，感覺十分慎重。（圖／美聯社／達志影像）

▲千黛亞過往是Met Gala常客，今年突然缺席，被解讀是要抵制貝佐斯。（圖／美聯社／達志影像）

▲梅莉史翠普其實每年都沒有出席Met Gala，今年並未破例，但外界卻有奇妙的聯想。（圖／摘自IMDb）

紐約一年一度的時尚盛事「大都會藝術博物館慈善晚宴」（Met Gala），竟造成《穿著PRADA的惡魔2》團隊鬧內訌！今年由於世界首富第3名的亞馬遜創辦人貝佐斯，砸千萬美元成為主要贊助人，不少名流因他長期侵犯勞工權益、形象差惹人嫌而拒絕出席，安海瑟薇、艾蜜莉布朗卻都盛裝現身，被該片服裝設計師莫莉羅傑斯批評：「對那些出席的人很失望。」Met Gala向來有「時尚界奧斯卡」的地位，是紐約年度盛會，過往別說紅星、名人，連紐約市長也都會到場支持，今年情況卻完全不一樣。打從貝佐斯大手筆贊助的消息傳出，千黛亞、莎拉潔西卡派克及為《穿著PRADA的惡魔2》包辦歌曲又客串的女神卡卡，都取消現身，偏偏安海瑟薇等人還是到了，慘遭莫莉砲轟。莫莉在時尚講座中直接嗆到：「我絕對不會去，我很失望有人還是出席了。我知道梅莉史翠普沒去，有些我們其他的演員有到，但那就是他們個人的權利。」話雖是這樣說，莫莉還不忘記酸一下陪貝佐斯一起去Met Gala的他現任妻子蘿倫：「她怎麼有辦法把名牌精品穿得那麼廉價？」顯然有錢不一定買得到品味。貝佐斯在美國是個不折不扣的爭議人物，他所創辦的亞馬遜，長期侵犯勞工權益，個人公眾形象頗差，和伊隆馬斯克有如半斤八兩，今年Met Gala收了他千萬美金贊助費，讓他成為名義上的共同主席，等於把整個活動和他綁在一起，嘲諷與抗議也就難以迴避。除了安海瑟薇與艾蜜莉布朗外，史丹利圖奇也在Met Gala上現身，就算知道出席恐惹來風波，他們照樣前往，很難說是不小心踩到紅線。梅莉史翠普方面則澄清，她從來沒去過Met Gala活動，並非特別為了貝佐斯而不參加，她的女兒葛蕾絲古莫也有到場。