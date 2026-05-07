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韓團Super Junior隊長利特平時經常分享與愛犬「空兒」的生活點滴，然而近日卻傳出狗狗健康亮紅燈。他昨（6）日晚間透過YouTube直播，一邊帶著空兒散步，一邊向粉絲說明病況，透露愛犬不僅罹患心臟病，還出現肺水腫症狀，讓他心疼到短短3、4天就暴瘦2公斤，也在個人IG上發文求助粉絲和網友有沒有擅長治療心臟病和肺水腫的獸醫院。利特在直播中表示，空兒最近才剛出院，而且經歷了一場大病。他透露，空兒先前因甲狀腺低下問題，已經持續服藥將近半年，好不容易才讓指數恢復正常，沒想到後續卻對心臟造成負擔，最終確診心臟病，同時引發肺水腫狀況，讓他十分自責與難過。由於一般人不是很了解所謂的肺水腫，利特轉述醫生說法解釋，形容空兒現在的狀態「就像人在水裡呼吸」，會感到窒息、難以喘氣。由於空兒身體不舒服，連續好幾晚幾乎睡不著，他也陪著一起熬夜照顧，直到送醫檢查後，才知道真正原因是肺水腫。利特心疼表示，狗狗不像人類，沒辦法直接開口說自己哪裡不舒服。看著愛犬受苦，利特坦言，原本一直很有信心能陪空兒到20歲，但如今才發現很多事情未必能如願。他也提到，空兒看到陌生人時容易興奮吠叫，但情緒起伏對心臟會造成壓力，因此現在連散步都只能慢慢走，不能奔跑，飲食方面也必須嚴格管理，直播期間甚至一度急忙摀住空兒嘴巴，擔心牠叫太大聲會增加負擔。利特今日也在IG發文求助，詢問是否有人知道擅長治療心臟病、肺水腫和甲狀腺疾病的獸醫和醫院，希望盡一切努力守護空兒，真情流露讓不少粉絲看了相當鼻酸。消息曝光後，許多人都紛紛留言替空兒與利特打氣，希望狗狗能平安恢復健康。