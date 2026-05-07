藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，一審遭判刑8月、併科罰金10萬元。二審開庭審理時，他在庭上放低姿態、向法官求情，表示與37名被害人達成和解並賠償完畢，且他已和孟耿如離婚，需要負擔撫養費。高等法院改判黃子佼1年6月有期徒刑、緩刑4年，不過需要服義務勞役180小時，並接受3場法治教育課。

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黃子佼離婚孟耿如　法庭求情：要付贍養費

二審審理期間，黃子佼開庭時落淚，坦承對於法律不懂，但「我懂被害人的痛」，親口表示已經與孟耿如離婚，除了自己的生活開銷，還要支付贍養費，因本案毀了人生，向法官請求輕判。此外，黃子佼也於二審審理期間和全數被害人達成和解，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地反省，希望能獲得原諒。

▲黃子佼（右）證實已和孟耿如（左）離婚。（圖／孟耿如臉書）
▲黃子佼（右）證實已和孟耿如（左）離婚。（圖／孟耿如臉書）
黃子佼獲緩刑4年　免被關條件曝光

黃子佼一審遭判刑8月、併科罰金10萬元，檢察官和黃子佼皆上訴至第三審，考量他沒有前科，且與被害人全數和解，高等法院改判黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，不過需要服義務勞役180小時，並接受3場法治教育課，黃子佼免入獄。

回顧事件經過，黃子佼2023年捲入「#Me too」性騷擾事件，承認多年前性騷擾某位女性，之後的每一天都提心吊膽；之後被發現在非法色情影片交易平台「創意私房」購買多部性交影片，其中還包含未成年女性的內容，總計47名受害者，而他甚至還是高級會員，引發外界譁然。

黃子佼去年透過律師對外發布5點聲明，強調「和所有被害人（35位；總計47名受害者，但12人未到案）皆已完成和解」，並證實沒有下載未成年少女的內容，表示：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...