愛爾麗醫美診所遭控診間偷拍後，集團緊急宣布退費止血，但相關爭議仍持續延燒。詠言法律事務所所長賴瑩真律師在臉書粉專發文示警，表示退費與法律責任是兩回事，即便接受退費，被害人仍保有提出刑事告訴與民事求償的權利，千萬不要隨意簽署「放棄提告」或「拋棄求償權」等文件，以免自身權益受損。

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛爾麗宣布全面退費！律師急示警：千萬別簽「拋棄提告求償權」文件

賴瑩真律師在臉書發文直言，「愛爾麗宣布全面退費，目的是想止血，還是想勸退有意提出刑事告訴的人呢？」她提醒，即使申請退費，也不影響被害人提出刑事告訴與民事求償的權利，並強調：「千萬不能簽下要求你拋棄提告求償權的書面文件，切記！切記！」

貼文曝光後，也引發不少網友討論，「告是一定要告的啊，費用本來就是要退給人家，這是兩件事喔」。而賴瑩真直言：「就怕有民眾搞不清楚，還簽下什麼文件就糟了。」苦勸被害人千萬要守住自己的權益。

▲愛爾麗醫美診所遭控診間偷拍，北市府衛生局、警察局及臺北市消保官5日聯合稽查愛爾麗診所台北松江南京店。（圖／北市法務局提供）
▲愛爾麗醫美診所遭控診間偷拍，北市府衛生局、警察局及臺北市消保官5日聯合稽查愛爾麗診所台北松江南京店。（圖／北市法務局提供）
愛爾麗今（7）日正式發布聲明致歉，提到針對監視器事件「深感沉重」，並向所有消費者、會員及社會大眾致歉，目前案件已進入司法調查程序，相關資料也依法提供。至於外界關注的退費問題，愛爾麗表示，消費者需先透過線上客服或原分院預約登記，再由本人攜帶相關證明文件回原購買分院辦理。

愛爾麗說明，退費範圍以尚未施作課程為主，不會扣除贈品金額，也不另外收取手續費。不過由於申請人數眾多，目前需依序安排作業。

▲愛爾麗7日發聲明道歉，並宣布提供全面退費方案。（圖／愛爾麗診所臉書）
▲愛爾麗7日發聲明道歉，並宣布提供全面退費方案。（圖／愛爾麗診所臉書）
愛爾麗捲醫療偷拍糾紛！律師勸：受害人快去主動提告

賴瑩真提醒，若懷疑自己可能是愛爾麗偷拍事件受害人，建議儘快向警方提出刑事告訴。因刑法315-1條「利用設備竊錄竊聽罪」屬告訴乃論，原則上須由被害人主動提告，檢警才能正式展開偵查。

賴瑩真表示，提告人數多寡，也可能影響檢方後續偵辦力道、嫌犯是否遭羈押，以及法院量刑輕重等問題。若實際受害人數遠高於目前已知報案人數，卻僅少數人提告，恐怕難以完整反映案件嚴重程度。

▲台中市政府衛生局6日已派員至愛爾麗集團位於台中的醫美診所進行稽查。（圖／台中市政府提供）
▲台中市政府衛生局6日已派員至愛爾麗集團位於台中的醫美診所進行稽查。（圖／台中市政府提供）
相關新聞

快訊／愛爾麗爆針孔偷拍道歉了！宣布「全面退費」　流程細節速看

愛爾麗爆偷拍能求償嗎？消基會揭關鍵：保留5大證據、可全額退費

愛爾麗診所疑藏針孔！代言人謝金燕發聲切割：身體隱私不該被監視

愛爾麗驚爆裝針孔偷拍！網美回想做過全裸療程　情緒崩潰：快哭了

賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...