愛爾麗醫美診所遭控診間偷拍後，集團緊急宣布退費止血，但相關爭議仍持續延燒。詠言法律事務所所長賴瑩真律師在臉書粉專發文示警，表示退費與法律責任是兩回事，即便接受退費，被害人仍保有提出刑事告訴與民事求償的權利，千萬不要隨意簽署「放棄提告」或「拋棄求償權」等文件，以免自身權益受損。
愛爾麗宣布全面退費！律師急示警：千萬別簽「拋棄提告求償權」文件
賴瑩真律師在臉書發文直言，「愛爾麗宣布全面退費，目的是想止血，還是想勸退有意提出刑事告訴的人呢？」她提醒，即使申請退費，也不影響被害人提出刑事告訴與民事求償的權利，並強調：「千萬不能簽下要求你拋棄提告求償權的書面文件，切記！切記！」
貼文曝光後，也引發不少網友討論，「告是一定要告的啊，費用本來就是要退給人家，這是兩件事喔」。而賴瑩真直言：「就怕有民眾搞不清楚，還簽下什麼文件就糟了。」苦勸被害人千萬要守住自己的權益。
愛爾麗今（7）日正式發布聲明致歉，提到針對監視器事件「深感沉重」，並向所有消費者、會員及社會大眾致歉，目前案件已進入司法調查程序，相關資料也依法提供。至於外界關注的退費問題，愛爾麗表示，消費者需先透過線上客服或原分院預約登記，再由本人攜帶相關證明文件回原購買分院辦理。
愛爾麗說明，退費範圍以尚未施作課程為主，不會扣除贈品金額，也不另外收取手續費。不過由於申請人數眾多，目前需依序安排作業。
愛爾麗捲醫療偷拍糾紛！律師勸：受害人快去主動提告
賴瑩真提醒，若懷疑自己可能是愛爾麗偷拍事件受害人，建議儘快向警方提出刑事告訴。因刑法315-1條「利用設備竊錄竊聽罪」屬告訴乃論，原則上須由被害人主動提告，檢警才能正式展開偵查。
賴瑩真表示，提告人數多寡，也可能影響檢方後續偵辦力道、嫌犯是否遭羈押，以及法院量刑輕重等問題。若實際受害人數遠高於目前已知報案人數，卻僅少數人提告，恐怕難以完整反映案件嚴重程度。
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賴瑩真律師在臉書發文直言，「愛爾麗宣布全面退費，目的是想止血，還是想勸退有意提出刑事告訴的人呢？」她提醒，即使申請退費，也不影響被害人提出刑事告訴與民事求償的權利，並強調：「千萬不能簽下要求你拋棄提告求償權的書面文件，切記！切記！」
貼文曝光後，也引發不少網友討論，「告是一定要告的啊，費用本來就是要退給人家，這是兩件事喔」。而賴瑩真直言：「就怕有民眾搞不清楚，還簽下什麼文件就糟了。」苦勸被害人千萬要守住自己的權益。
愛爾麗說明，退費範圍以尚未施作課程為主，不會扣除贈品金額，也不另外收取手續費。不過由於申請人數眾多，目前需依序安排作業。
賴瑩真提醒，若懷疑自己可能是愛爾麗偷拍事件受害人，建議儘快向警方提出刑事告訴。因刑法315-1條「利用設備竊錄竊聽罪」屬告訴乃論，原則上須由被害人主動提告，檢警才能正式展開偵查。
賴瑩真表示，提告人數多寡，也可能影響檢方後續偵辦力道、嫌犯是否遭羈押，以及法院量刑輕重等問題。若實際受害人數遠高於目前已知報案人數，卻僅少數人提告，恐怕難以完整反映案件嚴重程度。