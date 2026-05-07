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國民黨軍購之爭延燒多時，國民黨主席鄭麗文昨中午會晤立法院長韓國瑜，態度放軟稱「今天來負荊請罪，抱歉造成他的困擾」，對於軍購也表示，如果大家對+N還有疑慮，會寫得更完整清楚。而就在見完韓國瑜後，鄭麗文今（7）日又拜會台中市長盧秀燕，稱對於軍購、年底選舉等重要議題充分交換意見。盧秀燕今受訪時表示，應該優先通過政府軍購約8、9千億預算，商購預算可列為年度預算編列，讓兩者同時兼顧。國民黨主席鄭麗文稍早在臉書發文，稱特別到台中拜訪「盧媽」盧秀燕市長，一起吃牛肉麵，也針對軍購案以及年底選舉等重要議題充分交換意見。盧秀燕不僅提供許多寶貴建議，也特別對麗文表達了關心與祝福。鄭麗文說，適逢母親節前夕，來自媽媽市長的鼓勵，就像台中的陽光一樣和煦，讓麗文感受到滿滿的溫暖。國民黨是一個大家庭，會相互扶持、彼此打氣，也會持續傾聽基層民意，堅定守護台澎金馬的安全與和平，絕不辜負支持者的期待。